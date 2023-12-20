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В Україну завезли небезпечний сир із Франції

20 грудня 2023 16:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україну завезли небезпечний сир із Франції
Сир Reblochon de Savoie. Фото: cheese.slowfood
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

До України завезли небезпечний сир Reblochon de Savoie з Франції. У ньому міститься отруйна бактерія стафілокок.

Про це повідомляє RASFF.

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Так, у сирі Reblochon de Savoie фахівці виявили збудника стафілококової інфекції.

Наразі фахівці досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити свої висновки щодо зараженої продукції.

Як відомо, стафілококове отруєння посідає перше місце серед усіх харчових отруєнь. Ця бактерія стійка до антибіотиків, викликає нудоту, висипи на шкірі, підвищену температуру та запалення очей.

Чутливість організму до збудника стафілокока є дуже високою та перевищує 90%.

Крім того, бактерія вражає життєво важливі органи та здатна викликати такі захворювання, як зараження крові, смертельні отруєння, бронхіт, ендокардит, менінгіт та інші інфекції.

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Скриншот повідомлення RASFF

Нагадаємо, що в Україну завезли отруйні мандарини з Єгипту. Відомо, що вміст пестицидів у фруктах перевищує норму в 33 рази.

Також ми писали, що у Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Під час проведення обшуків слідчі вилучили 90 тонн майна вартістю 7,5 млн грн. 

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