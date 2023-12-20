В Україну завезли небезпечний сир із Франції

Сир Reblochon de Savoie. Фото: cheese.slowfood

До України завезли небезпечний сир Reblochon de Savoie з Франції. У ньому міститься отруйна бактерія стафілокок.

Про це повідомляє RASFF.

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Так, у сирі Reblochon de Savoie фахівці виявили збудника стафілококової інфекції.

Наразі фахівці досліджують всіх виробників цього сиру, аби зробити свої висновки щодо зараженої продукції.

Як відомо, стафілококове отруєння посідає перше місце серед усіх харчових отруєнь. Ця бактерія стійка до антибіотиків, викликає нудоту, висипи на шкірі, підвищену температуру та запалення очей.

Чутливість організму до збудника стафілокока є дуже високою та перевищує 90%.

Крім того, бактерія вражає життєво важливі органи та здатна викликати такі захворювання, як зараження крові, смертельні отруєння, бронхіт, ендокардит, менінгіт та інші інфекції.

Скриншот повідомлення RASFF

Нагадаємо, що в Україну завезли отруйні мандарини з Єгипту. Відомо, що вміст пестицидів у фруктах перевищує норму в 33 рази.

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