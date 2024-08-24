Отключение света в Украине 25 августа

Энергетики при работе. Иллюстративное фото: ДТЭК

В воскресенье, 25 августа, меры по ограничению потребления электроэнергии не предусматриваются. О каких-либо изменениях энергетики предупредят дополнительно.

Соответствующее объявление обнародовало Укрэнерго.

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Ограничений не предусматривается

"Завтра, 25 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются", — сообщили в Укрэнерго.

В компании также отметили, что о непредвиденных применениях отключений будет сообщено дополнительно.

Также там призывали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы с 10:00 до 16:00.