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В Укренерго повідомили, чи будуть відключати світло завтра

24 серпня 2024 22:38
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення світла в Україні 25 серпня
Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У неділю, 25 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не передбачаються. Про будь-які зміни енергетики попередять додатково.

Відповідне оголошення оприлюднило Укренерго.

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"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — повідомили в Укренерго.

У компанії також зазначили, що про непередбачувані застосування відключень буде повідомлено додатково.

Також там закликали користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10:00 до 16:00.

Укренерго
Графік відключення світла 25 серпня. Фото: скриншот

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