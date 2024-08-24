Відключення світла в Україні 25 серпня

В Укренерго повідомили, чи будуть відключати світло завтра
24 серпня 2024 22:38
Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК
У неділю, 25 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії не передбачаються. Про будь-які зміни енергетики попередять додатково.
Відповідне оголошення оприлюднило Укренерго.
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Обмежень не передбачається
"Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", — повідомили в Укренерго.
У компанії також зазначили, що про непередбачувані застосування відключень буде повідомлено додатково.
Також там закликали користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10:00 до 16:00.
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