Отключение света 31 июля - в Укрэнерго прокомментировали ситуацию

Энергетики проводят стабилизационные мероприятия. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии остается высоким в вечерние часы суток. Несмотря на это, отключения света сегодня, 31 июля, не предполагаются.

Об этом сообщили на Telegram странице Укрэнерго.

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Ситуация с электроэнергией 31 июля

"По возможности перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы — с 11:00 до 15:00", — призвали в Укрэнерго.

При этом объяснили, что это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии из-за активной работы солнечных электростанций.

В компании сообщили, что применение мер ограничения электроэнергии в этот день не прогнозируется. В связи с похолоданием тенденция к понижению потребления по стране сохраняется.

Впрочем, в вечерние часы нагрузка на систему все еще высока. Вчера вечерний максимум на 1,2% превышал аналогичный период в понедельник.

"Прохладные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы. Сегодня на 10:00 потребление на 2% ниже, чем вчера утром", — отметили в Укрэнерго.

Также в компании сообщили, что в настоящее время экспорт электроэнергии не проводится и в ближайшее время не предусматривается.

Ситуация в регионах

Сообщается, что в связи с боевыми действиями и по другим причинам полностью или частично обесточены 514 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть отключение света в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской областях.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что вряд ли в Украине будут стабильные поставки электроэнергии в течение следующих трех месяцев. Таким образом, он считает, что отключения могут вернуться уже завтра.

В то же время, по мнению нардепа Юрия Камельчука, Украина возобновит 1,5-2 ГВт тепловой электрогенерации до конца года. Он объяснил, как происходит и что влияет на восстановление важных объектов.