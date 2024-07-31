Відключення світла 31 липня — в Укренерго прокоментували ситуацію

Енергетики проводять стабілізаційні заходи. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії залишається високим у вечірні години доби. Не зважаючи на це, відключення світла сьогодні, 31 липня, не передбачаються.

Про це повідомили на Telegram сторінці Укренерго.

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Ситуація з електроенергією 31 липня

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години — з 11:00 до 15:00", — закликали в Укренерго.

При цьому пояснили, що це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії через активну роботу сонячних електростанцій.

В компанії повідомили, що застосування заходів обмеження електроенергії цього дня не прогнозується. У зв'язку з похолоданням тенденція до зниження споживання по країні зберігається.

Втім, у вечірні години навантаження на систему все ще високе. Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період у понеділок.

"Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10:00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці", — зазначили в Укренерго.

Також в компанії повідомили що наразі експорту електроенергії не проводиться і найближчим часом не передбачається.

Ситуація в регіонах

Повідомляється, що у зв'язку з бойовими діями та з інших причин повністю або частково знеструмлені 514 населених пунктів.

Через бойові дії є відключення світла у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Водночас на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.