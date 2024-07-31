Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Укренерго повідомили, в яких областях сьогодні відключатимуть світло arrow

В Укренерго повідомили, в яких областях сьогодні відключатимуть світло

31 липня 2024 12:36
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення світла 31 липня — в Укренерго прокоментували ситуацію
Енергетики проводять стабілізаційні заходи. Ілюстративне фото: ДТЕК
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

В Укренерго повідомили, що споживання електроенергії залишається високим у вечірні години доби. Не зважаючи на це, відключення світла сьогодні, 31 липня, не передбачаються.

Про це повідомили на Telegram сторінці Укренерго.

Читайте також:

Ситуація з електроенергією 31 липня

"За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години — з 11:00 до 15:00", — закликали в Укренерго. 

При цьому пояснили, що це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії через активну роботу сонячних електростанцій.

В компанії повідомили, що застосування заходів обмеження електроенергії цього дня не прогнозується. У зв'язку з похолоданням тенденція до зниження споживання по країні зберігається.

Втім, у вечірні години навантаження на систему все ще високе. Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період у понеділок.

"Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10:00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці", — зазначили в Укренерго. 

Також в компанії повідомили що наразі експорту електроенергії не проводиться і найближчим часом не передбачається.

Ситуація в регіонах

Повідомляється, що у зв'язку з бойовими діями та з інших причин повністю або частково знеструмлені 514 населених пунктів.

Через бойові дії є відключення світла у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювались споживачі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко заявив, що навряд чи в Україні буде стабільне постачання електроенергії протягом наступних трьох місяців. Таким чином він вважає, що відключення можуть повернутися вже завтра.

Водночас на думку нардепа Юрія Камельчука, Україна відновить 1,5-2 ГВт теплової електрогенерації до кінця року. Він пояснив, як відбувається та що впливає на відновлення важливих об'єктів.

електроенергія Укренерго ДТЕК війна в Україні відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом