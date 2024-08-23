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В Укрэнерго заявили о возобновлении питания Запорожской АЭС

23 августа 2024 17:52
Дмитрий Галушка - Редактор
Укрэнерго возобновило питание на ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото: Укрэнерго
Дмитрий Галушка - Редактор

Ремонтные бригады Укрэнерго сумели восстановить надежность питания Запорожской атомной электростанции. Высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу.

Об этом сообщили в Укрэнерго в пятницу, 23 августа.

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В результате российских обстрелов предыдущих суток одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была повреждена и отключена системой защиты.

"Ремонтные бригады ждали разрешения военнослужащих для того, чтобы устранить повреждения и включить линию в работу", — сообщили в Укрэнерго.

В компании сообщили, что ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии. Так отметили, что надежность питания атомной электростанции находится на должном уровне благодаря работе ремонтных бригад.

Укрэнерго
Сообщение от Укрэнерго. Фото: скриншот

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