Укренерго відновило живлення на ЗАЕС

Запорізька АЕС. Фото: Укренерго

Ремонтні бригади Укренерго зуміли відновити надійність живлення Запорізької атомної електростанції. Високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

Про це повідомили в Укренерго у п'ятницю, 23 серпня.

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Внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена системою захисту.

"Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу", — повідомили в Укренерго.

В компанії повідомили, що наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Так зазначили, що надійність живлення атомної електростанції перебуває на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад.