Укрэнерго и Польша увеличивают поставки электроэнергии в Украину на осень и зиму

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Фото: facebook.com/vladimir.kudrytskyi

Укрэнерго совместно с Польшей работает над расширением технических возможностей, а также объемов поставок электроэнергии в Украину на осень и зиму. Сейчас нарабатывают варианты, которые должны компенсировать дефицит.

Об этом сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в Facebook.

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"Мы продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы. В частности, активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками", — подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, подробнее сообщат, когда договоренности будут достигнуты.

Ситуация со светом в Украине

Глава Укрэнерго отметил, что уже почти неделю в Украине не вводят ограничения потребления электроэнергии, поскольку в системе ее хватает на все нужды. Однако Кудрицкий отметил, что расслабляться украинцы не могут, ведь повреждения энергосистемы значительные.

"Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться", — добавил он.