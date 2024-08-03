Укренерго і Польща збільшують постачання електроенергії в Україну на осінь і зиму

В Укренерго заявили, що працюють над збільшенням постачання електрики з Польщі
Укренерго спільно з Польщею працює над розширенням технічних можливостей, а також обсягів постачання електроенергії в Україну на осінь і зиму. Наразі напрацьовують варіанти, які повинні компенсувати дефіцит.
Про це повідомив очільник Укренерго Володимир Кудрицький у Facebook.
Співпраця Укренерго з Польщею
"Ми продовжуємо працювати не лише над ремонтами та розвитком захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи. Зокрема, активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості та обсяг постачання електроенергії в Україну восени та взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками", — наголосив Кудрицький.
За його словами, детальніше повідомлять, коли домовленості буде досягнуто.
Ситуація зі світлом в Україні
Очільник Укренерго зазначив, що вже майже тиждень в Україні не запроваджують обмеження споживання електроенергії, оскільки в системі її вистачає на всі потреби. Однак Кудрицький наголосив, що розслаблятися українці не можуть, адже пошкодження енергосистеми значні.
"Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися", — додав він.
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