Графики отключения света в Украине на сегодня, 27 июля — прогноз Укрэнерго

Возобновление энергоинфраструктуры рабочими Укрэнерго. Фото: Укрэнерго

Графики отключения света в Украине сегодня, 27 июля, будут смягчены. В НЭК "Укрэнерго" обнародовали информацию об отключениях света на субботу. Благодаря успешной работе по восстановлению энергоинфраструктуры на выходные будет задействована только одна очередь отключений.

Об этом Укрэнерго сообщает 26 июля, в пятницу в Telegram.

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Энергетики активируют плановые отключения только вечером, когда наблюдается пиковая нагрузка на энергосистему. Итак, графики веерных отключений сегодня будут действовать с 17:00 до 23:00.

Сообщение от Укрэнерго

"С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений ", – говорится в сообщении Укрэнерго.

Подобную информацию подтверждают и в ДТЭК. Там разместили огромный баннер, на котором подтверждается только одна очередь отключений.

Информация от ДТЭК

Где можно посмотреть графики отключения света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствие света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Ранее сообщалось, что в Украине уже строятся саркофаги для защиты трансформаторных подстанций от обстрелов РФ. Это сможет защитить распределительные станции от "шахедов".

Кроме того, депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас.