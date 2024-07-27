Графики отключения света в Украине на сегодня, 27 июля — прогноз Укрэнерго

В Укрэнерго сделали украинцам подарок — завтра почти не будут отключать свет
Графики отключения света в Украине сегодня, 27 июля, будут смягчены. В НЭК "Укрэнерго" обнародовали информацию об отключениях света на субботу. Благодаря успешной работе по восстановлению энергоинфраструктуры на выходные будет задействована только одна очередь отключений.
Об этом Укрэнерго сообщает 26 июля, в пятницу в Telegram.
В какие часы сегодня не будет света по Украине
Энергетики активируют плановые отключения только вечером, когда наблюдается пиковая нагрузка на энергосистему. Итак, графики веерных отключений сегодня будут действовать с 17:00 до 23:00.
"С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений ", – говорится в сообщении Укрэнерго.
Подобную информацию подтверждают и в ДТЭК. Там разместили огромный баннер, на котором подтверждается только одна очередь отключений.
Где можно посмотреть графики отключения света
В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствие света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Ранее сообщалось, что в Украине уже строятся саркофаги для защиты трансформаторных подстанций от обстрелов РФ. Это сможет защитить распределительные станции от "шахедов".
Кроме того, депутат Анна Скороход дала прогноз, по сколько часов в день не будет света зимой. По ее словам, отключений будет меньше, чем сейчас.
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