Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 27 липня — прогноз Укренерго

В Укренерго зробили українцям подарунок — завтра майже не відключатимуть світло
Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 27 липня, будуть пом'якшені. В НЕК "Укренерго" вже оприлюднили інформацію щодо відключень світла на суботу. Через успішну роботу з відновлення енергоінфраструктури вихідними буде задіяна лише одна черга відключень.
Про це Укренерго повідомляє 26 липня, у п'ятницю в Telegram.
В які години сьогодні не буде світла по Україні
Енергетики активують планові відключення тільки ввечері, коли спостерігається пікове навантаження на енергосистему. Отже, графіки віялових відключень сьогодні діятимуть з 17:00 до 23:00.
"З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", – йдеться в повідомленні Укренерго.
Подібну інформацію підтверджують і у ДТЕК. Там розмістили величезний банер, на якому підтверджується тільки одна черга відключень.
Де можна подивитися графіки відключень світла
У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:
- Київ;
- Київська область;
- Житомир та область;
- Донецька область;
- Дніпро та область;
- Запоріжжя;
- Кіровоградська область;
- Вінниця та область;
- Волинь;
- Львів та область;
- Полтава та область;
- Одеса та область;
- Чернівці та область;
- Миколаїв та область;
- Харків та область;
- Прикарпаття, Івано-Франківськ;
- Рівне та область;
- Черкаси та область;
- Закарпаття;
- Тернопіль та область;
- Херсон та область;
- Суми та область;
- Чернігівська область;
- Хмельницький та область.
Раніше ми повідомляли, що в Україні вже будуються саркофаги для захисту трансформаторних підстанцій від обстрілів РФ. Це зможе захистити розподільчі станції від "шахедів".
Окрім того, депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз.
Читайте Новини.LIVE!