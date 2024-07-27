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В Укренерго зробили українцям подарунок — завтра майже не відключатимуть світло

27 липня 2024 00:15
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 27 липня — прогноз Укренерго
Відновлення енергоінфраструктури робітниками Укренерго. Фото: Укренерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 27 липня, будуть пом'якшені. В НЕК "Укренерго" вже оприлюднили інформацію щодо відключень світла на суботу. Через успішну роботу з відновлення енергоінфраструктури вихідними буде задіяна лише одна черга відключень.

Про це Укренерго повідомляє 26 липня, у п'ятницю в Telegram.

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Енергетики активують планові відключення тільки ввечері, коли спостерігається пікове навантаження на енергосистему. Отже, графіки віялових відключень сьогодні діятимуть з 17:00 до 23:00.

В Укренерго зробили українцям подарунок — завтра майже не відключатимуть світло - фото 1
Повідомлення від Укренерго

"З 17:00 до 23:00 буде діяти одна черга відключень", – йдеться в повідомленні Укренерго.

Подібну інформацію підтверджують і у ДТЕК. Там розмістили величезний банер, на якому підтверджується тільки одна черга відключень.

В Укренерго зробили українцям подарунок — завтра майже не відключатимуть світло - фото 2
Інформація від ДТЕК

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Раніше ми повідомляли, що в Україні вже будуються саркофаги для захисту трансформаторних підстанцій від обстрілів РФ. Це зможе захистити розподільчі станції від "шахедів".

Окрім того, депутатка Анна Скороход дала прогноз, по скільки годин на день не буде світла взимку. За її словами, відключень буде менше, ніж зараз. 

Укренерго ДТЕК енергетика світло блекаут

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