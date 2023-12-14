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В Укргидроэнерго призвали украинцев экономить свет — какая причина

14 декабря 2023 19:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Укргидроэнерго призвали украинцев экономить свет — какая причина
Киевская ГЭС. Фото: goropatskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ноябре-декабре этого года был зафиксирован высокий уровень потребления электроэнергии. Это привело к износу гидроэлектростанций запасов в водохранилищах.

Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

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Он призвал граждан экономить электроэнергию из-за срабатывания гидроэлектростанций запасов воды в водохранилищах.

"В ноябре-декабре в энергосистеме был зафиксирован рекордно высокий за этот отопительный сезон уровень потребления. Гидроэнергетика покрывает дефицит мощности, однако, к сожалению, это приводит к износу водохранилищ", — рассказал Сирота.

Гендиректор компании пояснил, что они выполнили соответствующие распоряжения президента и Кабмина, введя в осенне-зимний период 2023-2024 годов 83 гидроагрегата и обеспечив таким образом энергосистему Украины 4640 МВт мощностей.

Он поделился, что компания выполняет возложенные на нее положения о специальных обязательствах для покрытия разницы в тарифе на электроэнергию для населения, уплатив за 10 месяцев 19,8 млрд грн.

Напомним, что Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве. Как известно, ракетная атака на столицу произошла ночью 13 декабря.

Также мы писали, что в Украине изменится тариф на услуги передачи электроэнергии и диспетчерского управления для бизнеса в 2024 году. Стало известно, как это окажет влияние на простых потребителей и компании.

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