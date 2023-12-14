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В Укргідроенерго закликали українців економити світло — яка причина

14 грудня 2023 19:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Укргідроенерго закликали українців економити світло — яка причина
Київська ГЕС. Фото: goropatskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У листопаді-грудні цього року був зафіксований високий рівень споживання електроенергії. Це призвело до спрацювання гідроелектростанціями запасів у водосховищах.

Про це заявив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

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Він закликав громадян економити електроенергію через спрацювання гідроелектростанціями запасів води у водосховищах.

"У листопаді-грудні в енергосистемі був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Гідроенергетика покриває дефіцит потужності, однак, на жаль, це призводить до спрацювання водосховищ", — розповів Сирота.

Гендиректор компанії пояснив, що вони виконали відповідні розпорядження президента та Кабміну, увівши в осінньо-зимовий період 2023-2024 років 83 гідроагрегати та забезпечивши таким чином енергосистему України 4640 МВт потужностей.

Він поділився, що компанія виконує покладені на неї положення про спеціальні зобов'язання для покриття різниці в тарифі на електроенергію для населення, сплативши за 10 місяців 19,8 млрд грн.

Нагадаємо, що Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури у Києві. Як відомо, ракетна атака на столицю сталася вночі 13 грудня.

Також ми писали, що в Україні зміниться тариф на послуги передавання електроенергії та диспетчерського управління для бізнесу у 2024 році. Стало відомо, як це вплине на простих споживачів та компанії.

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