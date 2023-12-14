В Укргідроенерго закликали українців економити світло — яка причина
У листопаді-грудні цього року був зафіксований високий рівень споживання електроенергії. Це призвело до спрацювання гідроелектростанціями запасів у водосховищах.
Про це заявив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.
В Україні закликали економити електроенергію
Він закликав громадян економити електроенергію через спрацювання гідроелектростанціями запасів води у водосховищах.
"У листопаді-грудні в енергосистемі був зафіксований рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Гідроенергетика покриває дефіцит потужності, однак, на жаль, це призводить до спрацювання водосховищ", — розповів Сирота.
Гендиректор компанії пояснив, що вони виконали відповідні розпорядження президента та Кабміну, увівши в осінньо-зимовий період 2023-2024 років 83 гідроагрегати та забезпечивши таким чином енергосистему України 4640 МВт потужностей.
Він поділився, що компанія виконує покладені на неї положення про спеціальні зобов'язання для покриття різниці в тарифі на електроенергію для населення, сплативши за 10 місяців 19,8 млрд грн.
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