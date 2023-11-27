В Укрзализныце анонсировали запуск нового маршрута в одну из европейских столиц

Поезд Укрзализныци и люди возле него. Фото: inlviv.in.ua

Уже с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 по маршруту Вена — Чоп — Вена. На станции Чоп он будет подвязан под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Читайте также:

Новый поезд в Вену

Там также добавили, что сообщение на Вену станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк — Ровно — Чоп — Ужгород.

Расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть поездки за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов — Чоп) пассажир будет проводить в спальных вагонах Укрзализныци, а дневной сегмент (Чоп — Будапешт — Вена) — в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) будет составлять около 2500 грн: то есть почти на 1000 грн дешевле прямого сообщения Киев — Вена вагонами класса "риц".

Не возникнет путаницы

Также пассажирам не стоит волноваться за свою стыковку в Чопе из-за возможных опозданий, поскольку пересадка согласована: поезд всегда будет ждать всех пассажиров.

Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов, а на сегмент Вена - Чоп - Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах Укрзализныци или Австрии.

Ранее мы сообщали, что в День Благодарения стартовал первый рейс поезда-кухни от Укрзализныци, в рамках социального проекта, совместно реализуемого с Фондом Говарда Баффета. Этот поезд не только перевозит пассажиров из Киева в Харьков и Изюм, но и поражает своей способностью производить 10 тысяч порций еды в день в автономном режиме.