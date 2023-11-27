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В Укрзалізниці анонсували запуск нового маршруту до однієї з європейських столиць

27 листопада 2023 18:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Укрзалізниці анонсували запуск нового маршруту до однієї з європейських столиць
Потяг Укрзалізниці і люди біля нього. Фото: inlviv.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Вже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 по маршруту Відень — Чоп — Відень. На станції Чоп він буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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Там також додали, що сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород. 

Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів — Чоп) пасажир проводитиме у спальних вагонах Укрзалізниці, а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн: тобто майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ — Відень вагонами класу "ріц".  

Чи не виникне плутанини

Також пасажирам не варто хвилюватися за свою стиковку в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів.

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах Укрзалізниці або Австрії. 

Раніше ми повідомляли, що у День Подяки стартував перший рейс поїзда-кухні від Укрзалізниці, в рамках соціального проєкту, спільно реалізованого з Фондом Говарда Баффета. Цей потяг не лише перевозить пасажирів із Києва до Харкова та Ізюма, але й вражає своєю здатністю виготовляти 10 тисяч порцій їжі на день в автономному режимі.

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