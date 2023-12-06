В правительстве Польши рассказали, при каких условиях будет разблокирована граница

Очереди на украинско-польской границе. Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Польша требует отменить "транспортный безвоз" для украинских перевозчиков. При этом в правительстве страны заявили о "недобросовестной конкуренции" со стороны украинских перевозчиков.

Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер, передает PAP.

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"Мы ожидаем, что Европейская Комиссия в рамках Совместного комитета, который должен быть созван в соответствии со ст. 7 Соглашения Украина-ЕС об автомобильных перевозках, пересмотрит это соглашение (транспортный безвес. — Ред.)", — заявил он.

Вебер считает, что украинские перевозчики виноваты в "недобросовестной конкуренции, завоевывают все большую долю транспортного рынка, особенно в странах, граничащих с ней". По его словам, Польша представила достоверные данные ЕС, свидетельствующие об этом.

"Из 100 поездок через польско-украинскую границу 10 осуществляются польскими транспортными средствами, а 90 — украинскими. До начала войны эти отношения были другими. 35 поездок осуществляется польским автотранспортом и 65 — украинским. Здесь мы имеем дело с недобросовестной конкуренцией. Поэтому нужна реакция Еврокомиссии", — рассказал он.

Польша будет искать поддержки ЕС

Министр отметил, что Польша будет искать поддержки со стороны Европейского Союза для возобновления разрешений на проезд украинских перевозчиков в Европу.

"Мы не можем скрыть это под ковер, мы не можем сказать, что все хорошо. Мы не возражаем против того, чтобы и дальше поддерживать Украину, мы являемся лидером на этом фронте, но мы не можем допустить, чтобы все мероприятия помощи были проведены за счет польских компаний, в этом случае польских автоперевозчиков", — подчеркнул Вебер.

Ранее мы сообщали, что из-за масштабной блокады украино-польской границы экспорт государства снизился на 40%. Соответственно государственный бюджет Украины потерял более девяти миллиардов таможенных платежей.

Напомним, словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.