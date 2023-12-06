В уряді Польщі розповіли, за яких умов буде розблоковано кордон

Черги на українсько-польському кордоні. Фото: Міністерство інфраструктури України

Польща вимагає скасувати "транспортний безвіз" для українських перевізників. При цьому в уряді країни заявили про "недобросовісну конкуренцію" з боку українських перевізників.

Про це сказав заступник міністр інфраструктури Польщі Рафал Вебер, передає PAP.

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"Ми очікуємо, що Європейська Комісія в рамках Спільного комітету, який має бути скликаний відповідно до ст. 7 Угоди Україна-ЄС про автомобільні перевезення, перегляне цю угоду (транспортний безвіс. — Ред.)", — заявив він.

Вебер вважає, що українські перевізники винні у "недобпросовісній конкуренції, завойовують все більшу частку транспортного ринку, особливо в країнах, які межують з нею". За його словами, Польща представила достовірні дані ЄС, які свідчать про це.

"Зі 100 поїздок через польсько-український кордон 10 здійснюються польськими транспортними засобами, а 90 — українськими. До початку війни ці відносини були іншими. 35 поїздок здійснюється польським автотранспортом і 65 — українським. Тут ми маємо справу з недобросовісною конкуренцією. Тому потрібна реакція Єврокомісії", — розповів він.

Польща шукатиме підтримки ЄС

Міністр зазначив, що Польща шукатиме підтримки з боку Європейського Союзу для відновлення дозволів на проїзд українських перевізників до Європи.

"Ми не можемо приховати це під килим, ми не можемо сказати, що все добре. Ми не заперечуємо проти того, щоб і надалі підтримувати Україну, ми є лідером на цьому фронті, але ми не можемо допустити, щоб усі заходи допомоги були проведені за рахунок польських компаній, в цьому випадку польських автоперевізників", — наголосив Вебер.

Раніше ми повідомляли, що через масштабну блокаду українсько-польського кордону експорт держави знизився на 40%. Відповідно державний бюджет України втратив на понад дев'ять мільярдів митних платежів.

Нагадаємо, словацький уряд продовжив обмеження щодо ввезення агропродукції з України на невизначений термін. Крім того, список заборонених для імпорту товарів також був розширений.