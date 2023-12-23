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В Верховной Раде рассказали, будут ли нардепы наслаждаться каникулами

23 декабря 2023 22:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Верховной Раде рассказали, будут ли нардепы наслаждаться каникулами
Депутаты Верховной Рады Украины. Фото: rada.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада Украины в этом году не уходит на каникулы. Народные депутаты продолжат работу уже в начале января.

Об этом рассказала заместитель председателя парламентского комитета по интеграции Украины с Евросоюзом Мария Мезенцева в эфире национального телемарафона.

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"Украинский парламент не завершает свою работу, мы не идем на каникулы", — подчеркнула Мезенцева.

В то же время она напомнила, что недавно народные депутаты приняли ряд важных законопроектов. Они проголосовали за отмену пошлины и НДС на радиолокационные нужды для Вооруженных сил Украины. Также был принят закон об ВПЛ.

Мезенцева добавила, что парламентарии возобновят работу в Раде в начале января.

"Верховная Рада продолжит свою работу уже в начале января. Хотя мы ее не заканчиваем", — отметила нардеп.

Ранее мы сообщали, что в Верховной раде Украины хотят, чтобы все мужчины призывного возраста, в том числе и находящиеся за границей, прошли переидентификацию в территориальном центре комплектования. Если они этого не сделают, то их ждут отрицательные последствия.

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