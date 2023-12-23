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В Верховній Раді розповіли, чи будуть нардепи насолоджуватися канікулами

23 грудня 2023 22:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Верховній Раді розповіли, чи будуть нардепи насолоджуватися канікулами
Депутати у Верховній Раді України. Фото: rada.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада України цього року не йде на канікули. Народні депутати продовжать працювати вже на початку січня.

Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Євросоюзом Марія Мезенцева в ефірі національного телемарафону.

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"Український парламент не завершує свою роботу, ми не йдемо на канікули", — наголосила Мезенцева.

Водночас вона нагадала, що нещодавно народні депутати ухвалили низку важливих законопроєктів. Було проголосовано за відміну мита і ПДВ на радіолокаційні потреби для Збройних сил України. Також було ухвалено закон про ВПО.

Мезенцева також додала, що парламентарі поновлять роботу в Раді на початку січня.

"Верховна Рада продовжить свою роботу вже на початку січня. Хоча ми її не закінчуємо", — зазначила нардепка.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній раді України хочуть, щоб усі чоловіки призовного віку, зокрема й ті, які перебувають за кордоном, пройшли переідентифікацію в територіальному центрі комплектування. Якщо вони цього не зроблять, то їх чекають негативні наслідки.

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