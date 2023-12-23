В Верховній Раді розповіли, чи будуть нардепи насолоджуватися канікулами
Верховна Рада України цього року не йде на канікули. Народні депутати продовжать працювати вже на початку січня.
Про це розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Євросоюзом Марія Мезенцева в ефірі національного телемарафону.
Народні депутати обійдуться без канікул
"Український парламент не завершує свою роботу, ми не йдемо на канікули", — наголосила Мезенцева.
Водночас вона нагадала, що нещодавно народні депутати ухвалили низку важливих законопроєктів. Було проголосовано за відміну мита і ПДВ на радіолокаційні потреби для Збройних сил України. Також було ухвалено закон про ВПО.
Мезенцева також додала, що парламентарі поновлять роботу в Раді на початку січня.
"Верховна Рада продовжить свою роботу вже на початку січня. Хоча ми її не закінчуємо", — зазначила нардепка.
Раніше ми повідомляли, що у Верховній раді України хочуть, щоб усі чоловіки призовного віку, зокрема й ті, які перебувають за кордоном, пройшли переідентифікацію в територіальному центрі комплектування. Якщо вони цього не зроблять, то їх чекають негативні наслідки.
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