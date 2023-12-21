ВАКС уменьшил размер залога экс-главе Верховного суда Князеву
Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, хотя адвокаты просили изменения меры пресечения. В то же время ВАКС уменьшил размер залога для бывшего судьи.
Об этом шла речь во время судебного заседания.
ВАКС уменьшил залог Князеву
Известно, что адвокаты Всеволода Князева просили для него более мягкую меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей. Причиной назвали состояние здоровья подозреваемого и его "примерное поведение".
Однако Высший антикоррупционный суд все же оставил экспредседателя Верховного суда под стражей, но снизил размер залога с 27 до 20 млн грн.
Отметим, что 15 мая 2023 года экспредседатель Верховного суда был пойман на взятке в размере 2,7 млн дол. На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.
Напомним, что во время заседания 5 декабря Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. При этом было решено снизить размер залога до 27 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Национальном агентстве по предотвращению коррупции составили протокол об административном правонарушении в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Он арендовал элитную квартиру более чем на 130 кв. м за 1 тысячу гривен.
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