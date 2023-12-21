ВАКС уменьшил размер залога экс-главе Верховного суда Князеву

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, хотя адвокаты просили изменения меры пресечения. В то же время ВАКС уменьшил размер залога для бывшего судьи.

Об этом шла речь во время судебного заседания.

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Известно, что адвокаты Всеволода Князева просили для него более мягкую меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей. Причиной назвали состояние здоровья подозреваемого и его "примерное поведение".

Однако Высший антикоррупционный суд все же оставил экспредседателя Верховного суда под стражей, но снизил размер залога с 27 до 20 млн грн.

Отметим, что 15 мая 2023 года экспредседатель Верховного суда был пойман на взятке в размере 2,7 млн дол. На следующий день пленум Верховного суда досрочно прекратил его полномочия.

Напомним, что во время заседания 5 декабря Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. При этом было решено снизить размер залога до 27 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Национальном агентстве по предотвращению коррупции составили протокол об административном правонарушении в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Он арендовал элитную квартиру более чем на 130 кв. м за 1 тысячу гривен.