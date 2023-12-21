ВАКС зменшив розмір застави ексголові Верховного суду Князєву

Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд залишив ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, хоч адвокати просили зміну запобіжного заходу. Водночас ВАКС зменшив розмір застави для колишнього судді.

Про це йшлося під час судового засідання.

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ВАКС зменшив заставу Князєву

Відомо, що адвокати Всеволода Князєва просили для нього більш м'який запобіжний захід, який не пов'язаний із триманням під варто. Причиною назвали стан здоров'я підозрюваного та його "зразкову поведінку".

Проте Вищий антикорупційний суд все ж залишив ексголову Верховного суду під вартою, але зменшив розмір застави із 27 до 20 млн грн.

Зазначимо, що 15 травня 2023 року ексголову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн дол. Вже наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив його повноваження.

Нагадаємо, що під час засідання 5 грудня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. При цьому було вирішено зменшити розмір застави до 27 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у Національному агентстві з питань запобігання корупції склали протокол про адміністративне правопорушення щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв. м за 1 тисячу гривень.