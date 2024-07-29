На Волыни мошенник обманул мужчину более чем на 230 тысяч гривен — каким был приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti

На Волыни суд наказал злоумышленника, который обманул мужчину более чем на 230 тысяч гривен. Мошенник действовал по схеме "Ваш родственник попал в ДТП".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд признал 30-летнего жителя одного из сел Арцизского района Одесской области виновным в совершении на Волыни по предварительному сговору группой лиц мошенничества, что нанесло значительный ущерб потерпевшему.

На заседании суда доказали, что мужчина с неустановленным пока сообщником реализовывали схему мошенничества "Ваш родственник попал в ДТП".

Суть схемы "Ваш родственник попал в ДТП"

"К жертвам — преимущественно пожилым людям — звонит якобы врач, который сообщает досадную новость — кто-то из родных абонента попал в ДТП и нуждается в срочно дорогостоящей операции. Конечно, есть человек, который может сразу приехать за деньгами и передать их в больницу. Напуганы пенсионеры отдают все наличные наличные мошенникам, считая, что таким образом спасают родных", — рассказали в прокуратуре.

29 января 2023 года жертвой мошенников стал 67-летний житель Ковеля, который отдал злоумышленнику 223 тысячи гривен и 300 евро, чтобы оплатить лечение жены. Фигурант вскоре был задержан и находится под стражей.

Решение суда

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, с него будет взыскано более 230 тысяч гривен материального и 10 тысяч гривен морального ущерба, причиненного потерпевшему. Материалы по его сообщнику выделены в отдельное производство.

Напомним, в Харькове мошенник забрал у женщины телефон и украшения в обмен на долларовую "куклу". Киевский районный суд Харькова рассмотрел уголовное производство и назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Ранее мы писали, что командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение. Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.