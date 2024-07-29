На Волині шахрай ошукав чоловіка на понад 230 тисяч гривень — яким був вирок суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti

На Волині суд покарав зловмисника, який ошукав чоловіка на понад 230 тисяч гривень. Шахрай діяв за схемою "Ваш родич потрапив у ДТП".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд визнав 30-річного жителя одного з сіл Арцизького району Одеської області винуватим у вчиненні на Волині за попередньою змовою групою осіб шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

На засіданні суду довели, що чоловік із не встановленим поки спільником реалізовували схему шахрайства "Ваш родич потрапив у ДТП".

Суть схеми "Ваш родич потрапив у ДТП"

"До жертв — переважно людей похилого віку — телефонує нібито лікар, який повідомляє прикру новину — хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню. Налякані пенсіонери віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних", — розповіли у прокуратурі.

Відтак 29 січня 2023 року жертвою ошуканців став 67-річний житель Ковеля, який віддав зловмиснику 223 тисячі гривень та 300 євро, аби оплатити лікування дружини. Фігуранта невдовзі затримали і він перебуває під вартою.

Рішення суду

Суд призначив зловмиснику покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, з нього буде стягнуто понад 230 тисяч гривень матеріальної та 10 тисяч гривень моральної шкоди, завданої потерпілому. Матеріали щодо його спільника виділені в окреме провадження.

Нагадаємо, у Харкові шахрай забрав у жінки телефон і прикраси в обмін на доларову "ляльку". Київський районний суд міста Харкова розглянув кримінальне провадження та призначив злочинцю покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Раніше ми писали, що командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ. Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.