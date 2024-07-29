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Убийство украинских пленных в Еленовке — СБУ установила личности двух причастных к теракту

29 июля 2024 14:10
Галина Шподарева - редактор
Теракт в Еленовке — в СБУ назвали имена двух причастных
Еленовская колония. Фото: АрмияInform
Галина Шподарева - редактор

В Службе безопасности Украины назвала имена двух российских военных преступников, причастных к гибели пленных украинских защитников в Еленовке Донецкой области в июле 2022 года. Эс-руководителям "Еленовской колонии" заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 29 июля.

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Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Убийство военнопленных в Еленовке — детали дела

По данным Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора, к массовому убийству украинских военнопленных на временно захваченной части территории Донецкой области в июле 2022 года причастны двое экс-руководителей Еленовской колонии

"Речь идет о коллаборанте Сергее Евсюкове — экс-главе так называемой "Волновахской колонии днр" в поселке Еленовка и его бывшем первом заместителе — коллаборанте Дмитрии Неелове", — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, оба коллаборанта находились на рабочих местах, когда в ночь на 29 июля рашисты устроили взрывы на территории оккупационной тюрьмы.

Тогда в результате огневого поражения погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих, которые находились в застенках. При этом девять из них — из-за неоказания им неотложной медицинской помощи. Почти 150 получили ранения.

"Оба фигуранта осознавали последствия взрывов и количество пострадавших, но умышленно затягивали с эвакуацией раненых в медучреждения", — отметили в СБУ.

Где находятся подозреваемые

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Евсюкову и Неелову о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В ноябре 2022 года обоих фигурантов оккупанты освободили. Сейчас они скрываются от правосудия на временно захваченной части территории Донецкой области.

Напомним, 29 июля 2022 года в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

Украинские и американские активисты во вторую годовщину теракта собрались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сиэтле, Чикаго и Лос-Анджелесе на акции погибших в Еленовке. Официально подтверждено, что тогда погибли по меньшей мере 53 заключенных украинских защитников "Азовстали".

СБУ теракт Офис генерального прокурора пленные Еленовка военные преступления

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