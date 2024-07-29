Теракт в Оленівці — в СБУ назвали імена двох причетних

Оленівська колонія. Фото: АрміяInform

У Службі безпеки України назвали імена двох російських воєнних злочинців, причетних до загибелі полонених українських захисників в Оленівці на Донеччині у липні 2022 року. Заочно повідомлено про підозру ексочільникам "Оленівської колонії".

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 29 липня.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

Вбивство військовополонених в Оленівці — деталі справи

За даними Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора, до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року причетні двоє ексочільників Оленівської колонії.

"Мова йде про колаборанта Сергія Євсюкова — ексочільника так званої "Волноваської колонії днр" у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника — колаборанта Дмитра Нейолова", — йдеться в повідомлення СБУ.

За даними слідства, обидва колаборанти перебували на робочих містах, коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми.

Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у катівнях. При цьому дев'ятеро з них — через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 зазнали поранень.

"Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов", — зазначили в СБУ.

Де перебувають підозрювані

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру в жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти звільнили. Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Нагадаємо, 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

Українські та американські активісти у другу річницю теракту зібралися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сіетлі, Чикаго та Лос-Анджелесі на акції пам'яті загиблих в Оленівці. Офіційно підтверджено, що тоді загинуло щонайменше 53 увʼязнених українських захисників "Азовсталі".