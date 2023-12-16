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Вениславский прокомментировал возможность исключения Безуглой из оборонного комитета

16 декабря 2023 20:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вениславский прокомментировал возможность исключения Безуглой из оборонного комитета
Народный депутат Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал недавние заявления своей коллеги Марьяны Безуглой. Он поддержал обращение об ее исключении из оборонного комитета.

Об этом он рассказал в комментарии Radio NV.

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Безугла вредит интересам государства

"Я считаю, что когда мы работаем в секторе безопасности и обороны, когда имеем доступ к определенной информации, которой может воспользоваться враг, то надо хорошо думать, что говоришь, ведь это может вредить государственной безопасности", — подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что в прошлом году инициировал исключение Безуглой из оборонного комитета и считает это решение верным.

"Обращение об исключении Марианны Безуглой из оборонного комитета было верным. Она делала вещи, которые вредили интересам государства", — заявил Вениславский.

Ранее мы сообщали, что народная депутат Украины Марьяна Безугла предложила новую идею. Она задумалась над лишением гражданства и арестом активов украинцев, уехавших за границу от мобилизации.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла исследовала тендеры, которые проводит Генштаб ВСУ. По ее словам, только в течение 2023 года были закуплены часы на миллионы гривен.

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