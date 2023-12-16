Веніславський прокоментував можливість виключення Безуглої з оборонного комітету

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував нещодавні заяви своєї колеги Мар'яни Безуглої. Він підтримав звернення про її виключення з оборонного комітету.

Про це Веніславський розповів в коментарі Radio NV.

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Безугла шкодить інтересам держави

"Я вважаю, що коли в працюємо в секторі безпеки та оборони, коли маємо доступ до певної інформації, якою може скористатися ворог, то треба добре думати, що говориш, адже це може шкодити державній безпеці", — підкреслив нардеп.

Він нагадав, що минулого року ініціював виключення Безуглої з оборонного комітету і вважає це рішення правильним.

"Звернення про виключення Мар’яни Безуглої з оборонного комітету було правильним. Вона робила речі, які шкодили інтересам держави", — заявив Веніславський

Раніше ми повідомляли, що народна депутатка України Мар'яна Безугла запропонувала нову ідею. Вона задумалася над позбавленням громадянства та арештом активів українців, які виїхали за кордон від мобілізації.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла дослідила тендери, які проводить Генштаб ЗСУ. За її словами, лише протягом 2023 року було закуплено годинників на мільйони гривень.