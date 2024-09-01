Вертолет Харьковского университета Воздушных Сил Ми-2 попал в авиакатастрофу во время учений

Вертолет Ми-2. Иллюстративное фото: Армия FM

Во время учебно-тренировочного полета в авиационной бригаде Харьковского университета Воздушных Сил вертолет Ми-2 попал в авиакатастрофу. Погибли два члена экипажа.

Об этом сообщили на сайте Харьковского университета Воздушных Сил в Facebook в воскресенье, 1 сентября.

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В университете отметили, что во время учебно-тренировочного полета в авиационной бригаде произошло трагическое событие – разбился вертолет Ми-2.

"Семья университета понесла невосполнимую потерю — экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте крушения сейчас работают следователи, профильные эксперты и специальная комиссия Министерства обороны Украины. Командование университета и воинской части полностью способствует детальному расследованию и установлению причин трагедии.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и непоправимая потеря для всех нас", — заявили в университете.

До завершения расследования университет призывает воздерживаться от предположений и комментариев, следуя этическим нормам и процедурам в распространении чувствительной информации.