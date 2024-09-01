Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вертоліт Мі-2 потрапив в авіакатастрофу під час навчального польоту arrow

Вертоліт Мі-2 потрапив в авіакатастрофу під час навчального польоту

1 вересня 2024 21:38
Валерія Барановська - редактор
Вертоліт Харківського університету Повітряних Сил Мі-2 потрапив в авіакатастрофу під час навчань
Вертоліт Мі-2. Ілюстративне фото: Армія FM
Валерія Барановська - редактор

Під час навчально-тренувального польоту в авіаційній бригаді Харківського університету Повітряних Сил вертоліт Мі-2 потрапив в авіакатастрофу. Загинули двоє членів екіпажу.

Про це повідомили сторінці Харківського університету Повітряних Сил у Facebook у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Що відомо про авіаційну катастрофу

В університеті зазначили, що під час навчально-тренувального польоту в авіаційній бригаді сталася трагічна подія — розбився вертоліт Мі-2.

"Родина університету зазнала непоправної втрати — екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці катастрофи наразі працюють слідчі, профільні експерти та спеціальна комісія Міністерства оборони України. Командування університету та військової частини повністю сприяє детальному розслідуванню та встановленню причин трагедії.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", — заявили в університеті.

До завершення розслідування університет закликає утримуватися від припущень та коментарів, дотримуючись етичних норм і процедур у розповсюдженні чутливої інформації.

Вертоліт Мі-2 зазнав катастрофи під час виконання навчально-тренувального польоту
Допис Харківського університету Повітряних Сил. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

смерть літак навчання авіакатастрофа Харківська область Університет

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:07 У Парижі вперше після звільнення з-під арешту помітили Дурова на прогулянці

21:49 Знову без світла — як працюватимуть графіки в Одеській області завтра

21:47 Масована атака на Харків — серед постраждалих діти, медики та рятувальники

21:43 Зеленський пояснив важливість дозволу бити по військових об'єктах на території Росії

21:38 Вертоліт Мі-2 потрапив в авіакатастрофу під час навчального польоту

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:24 У багатьох областях України застосували аварійні відключення світла

21:23 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував бойову повістку — що вирішив суд

21:17 У Міноборони анонсували нову технологію для захисту мобільних пристроїв військових

21:10 В Одесі відбулась акція на підтримку військовополонених — що розповіли учасники

20:57 Україна вперше завоювала медаль у бочі на Паралімпіаді

22:07 У Парижі вперше після звільнення з-під арешту помітили Дурова на прогулянці

21:49 Знову без світла — як працюватимуть графіки в Одеській області завтра

21:47 Масована атака на Харків — серед постраждалих діти, медики та рятувальники

21:43 Зеленський пояснив важливість дозволу бити по військових об'єктах на території Росії

21:38 Вертоліт Мі-2 потрапив в авіакатастрофу під час навчального польоту

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

21:24 У багатьох областях України застосували аварійні відключення світла

21:23 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував бойову повістку — що вирішив суд

21:17 У Міноборони анонсували нову технологію для захисту мобільних пристроїв військових

21:10 В Одесі відбулась акція на підтримку військовополонених — що розповіли учасники

20:57 Україна вперше завоювала медаль у бочі на Паралімпіаді

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes