Вертоліт Харківського університету Повітряних Сил Мі-2 потрапив в авіакатастрофу під час навчань

Вертоліт Мі-2. Ілюстративне фото: Армія FM

Під час навчально-тренувального польоту в авіаційній бригаді Харківського університету Повітряних Сил вертоліт Мі-2 потрапив в авіакатастрофу. Загинули двоє членів екіпажу.

Про це повідомили сторінці Харківського університету Повітряних Сил у Facebook у неділю, 1 вересня.

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В університеті зазначили, що під час навчально-тренувального польоту в авіаційній бригаді сталася трагічна подія — розбився вертоліт Мі-2.

"Родина університету зазнала непоправної втрати — екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці катастрофи наразі працюють слідчі, профільні експерти та спеціальна комісія Міністерства оборони України. Командування університету та військової частини повністю сприяє детальному розслідуванню та встановленню причин трагедії.

"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", — заявили в університеті.

До завершення розслідування університет закликає утримуватися від припущень та коментарів, дотримуючись етичних норм і процедур у розповсюдженні чутливої інформації.