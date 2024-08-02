В Украине стартуют бесплатные ИТ-курсы для ветеранов

Ветеранам предлагают бесплатные IT-курсы — какие профессии доступны
В Украине запускают бесплатное обучение по ИТ для ветеранов. Участникам программы предлагают курсы по пяти специальностям. Цель — помочь военным адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с фронта.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram в пятницу, 2 августа.
Программа от Mate academy и Минцифры
"Помогаем нашим героям адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с войны. Запускаем новый этап проекта по безвозмездному обучению ИТ-специальностей от edtech-компании Mate academy и Минцифры", — говорится в сообщении.
В списке предлагаемых профессий: Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer или UI/UX Designer.
Что ждет участников
- Обучение полного дня — с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3-6 месяцев.
- Только 20% теории, 80% — практики
- Подготовка к поиску работы — создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний
- Бесплатное обучение английскому
Кто может претендовать на обучение
Участники и участницы боевых действий, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону и сдерживали вооруженную агрессию России во время российско-украинской войны.
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