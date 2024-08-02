В Украине стартуют бесплатные ИТ-курсы для ветеранов

Мужчина работает на компьютере. Фото иллюстративное: pixabay

В Украине запускают бесплатное обучение по ИТ для ветеранов. Участникам программы предлагают курсы по пяти специальностям. Цель — помочь военным адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram в пятницу, 2 августа.

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Программа от Mate academy и Минцифры

"Помогаем нашим героям адаптироваться к гражданской жизни после возвращения с войны. Запускаем новый этап проекта по безвозмездному обучению ИТ-специальностей от edtech-компании Mate academy и Минцифры", — говорится в сообщении.

В списке предлагаемых профессий: Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer или UI/UX Designer.

Что ждет участников

Обучение полного дня — с понедельника по пятницу, с 9 до 18, в течение 3-6 месяцев.

Только 20% теории, 80% — практики

Подготовка к поиску работы — создание CV, прохождение тестовых собеседований, проверка технических знаний

Бесплатное обучение английскому

Кто может претендовать на обучение

Участники и участницы боевых действий, которые обеспечивали национальную безопасность и оборону и сдерживали вооруженную агрессию России во время российско-украинской войны.