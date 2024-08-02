В Україні стартують безплатні ІТ-курси для ветеранів

Ветеранам пропонують безплатні IT-курси — які професії доступні
В Україні впроваджують безоплатне навчання з ІТ для ветеранів. Учасникам програми пропонують курси з п'яти спеціальностей. Мета — допомогти військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.
Програма від Mate academy та Мінцифри
"Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри", — йдеться в повідомленні.
У переліку професій, що пропонуються: Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.
Що чекає на учасників
- Навчання повного дня — з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18, впродовж 3-6 місяців.
- Лише 20% теорії, 80% — практики
- Підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань
- Безоплатне навчання англійської
Хто може податися на навчання
Учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону та стримували збройну агресію Росії під час російсько-української війни.
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