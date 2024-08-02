В Україні стартують безплатні ІТ-курси для ветеранів

Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: pixabay

В Україні впроваджують безоплатне навчання з ІТ для ветеранів. Учасникам програми пропонують курси з п'яти спеціальностей. Мета — допомогти військовим адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

Читайте також:

Програма від Mate academy та Мінцифри

"Допомагаємо нашим героям адаптуватися до цивільного життя після повернення з війни. Запускаємо новий етап проєкту з безоплатного навчання ІТ-спеціальностей від edtech-компанії Mate academy та Мінцифри", — йдеться в повідомленні.

У переліку професій, що пропонуються: Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer чи UI/UX Designer.

Що чекає на учасників

Навчання повного дня — з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18, впродовж 3-6 місяців.

Лише 20% теорії, 80% — практики

Підготовка до пошуку роботи — створення CV, проходження тестових співбесід, перевірка технічних знань

Безоплатне навчання англійської

Хто може податися на навчання

Учасники та учасниці бойових дій, які забезпечували національну безпеку й оборону та стримували збройну агресію Росії під час російсько-української війни.