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Ветераны смогут получать достойную зарплату на госслужбе — в Правительстве сделали заявление

10 июля 2024 16:14
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Работа для ветеранов – министр рассказал о возможностях на госслужбе
Украинские защитники. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Государственная служба должна быть окном возможностей для вернувшихся с войны ветеранов. Оплата труда в этом секторе уже близится к среднерыночной.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в комментарии Новини.LIVE в среду, 10 июля.

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Окно возможностей для ветеранов

Министр Кабмина считает, что люди в возрасте от 18 до 60 лет, находившиеся в армии и покинувшие службу, должны быть типичным лицом госслужащего.

"Мы завершаем реформу оплаты труда. Сейчас достаточно конкурентная зарплата на государственной службе. Она почти приближается к среднерыночной. В зависимости от того, мы можем сказать, это министерство центрального органа исполнительной власти или территориальное подразделение, она может конкурировать с тем, что есть на рынке", — сказал Немчинов.

Он добавил, что в Украине сейчас проходит много евроинтеграционных процессов и именно ветераны могут сформировать "новый костяк" государственной службы.

Ранее народная депутат Ирина Никорак рассказала, что на сегодняшний день в Украине насчитывается почти 1 миллион ветеранов . Она спрогнозировала, что их количество может возрасти втрое.

Также мы писали, что законодательство предусматривает предоставление ряда льгот для ветеранов в случае трудоустройства.

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