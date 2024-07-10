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Ветерани зможуть отримувати гідну зарплату на держслужбі — в уряді зробили заяву

10 липня 2024 16:14
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Робота для ветеранів — міністр розповів про можливості на держслужбі
Українські захисники. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Державна служба має бути вікном можливостей для ветеранів, які повернулись з війни. Оплата праці у цьому секторі вже наближається до середньоринкової.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у коментарі Новини.LIVE в середу, 10 липня.

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Міністр Кабміну вважає, що люди у віці від 18 до 60 років, які були у війську і залишили службу, мають бути типовим обличчям держслужбовця.

"Ми завершуємо реформу оплати праці. Зараз достатньо конкурентна зарплата на державній службі. Вона майже наближається до середньоринкової. Залежно від того, ми можемо сказати, чи це міністерство центрального органу виконавчої влади, чи територіальний підрозділ, вона може конкурувати з тим, що зараз на ринку", — сказав Немчінов.

Він додав, що в Україні зараз відбувається багато євроінтеграційних процесів і саме ветерани можуть сформувати "новий кістяк" державної служби.

Раніше народна депутатка Ірина Никорак розповіла, що на сьогодні в Україні налічується майже 1 мільйонів ветеранів. Вона спрогнозувала, що їхня кількість може зрости втричі.

Також ми писали, що законодавство передбачає надання низки пільг для ветеранів у разі працевлаштування. 

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