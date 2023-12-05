Вы стали собратьями и сестрами — Залужный поздравил с днем волонтера

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: из соцсетей

В мире 5 декабря отмечают Международный день волонтера. По случаю такого праздника Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех причастных и поблагодарил за помощь.

Об этом он написал в своих соцсетях.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что волонтеры с первых дней российской агрессии 2014 года подставили плечо военным и помогли выстоять в столь непростое время.

"Вы стали нам собратьями и сестрами. Ближайшим союзником в борьбе против российских оккупантов. Для каждой бригады. Для каждого подразделения. Для каждого солдата. От имени Вооруженных сил Украины благодарю вас за вашу отвагу и самопожертвование", — сказал Залужный.

Он поблагодарил за тысячи автомобилей, десятки дронов, за тепловизоры, медикаменты, за километры маскировочных сеток и окопные свечи, возле которых украинский солдат сегодня греет руки в холодном фронтовом окопе. И за искренние детские рисунки, согревающие душу в блиндаже.

"С вашей поддержкой мы обязательно победим! С Днем волонтера! Слава Украине!" — подчеркнул Главнокомандующий.

Напомним, в Украине хотят изменить правила ввоза гуманитарных грузов в условиях военного положения. Новые требования должны упростить процедуру ввоза необходимой помощи. Впрочем, волонтеры так не считают.