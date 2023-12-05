Ви стали побратимами і сестрами — Залужний привітав з днем волонтера

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: із соцмереж

У світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. З нагоди такого свята Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх причетних та подякував за допомогу.

Про це він написав у своїх соцмережах.

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Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що волонтери з перших днів російської агресії 2014 року підставили плече військовим та допомогли вистояти у такий непростий час.

"Ви стали нам побратимами і посестрами. Найближчим союзником у боротьбі проти російських окупантів. Для кожної бригади. Для кожного підрозділу. Для кожного солдата. Від імені Збройних сил України дякую вам за вашу відвагу і самопожертву", — сказав Залужний.

Він подякував за тисячі автомобілів, десятки дронів, за тепловізори, медикаменти, за кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі. І за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі.

"З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо! З Днем волонтера! Слава Україні!" — підкреслив Головнокомандувач.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила ввезення гуманітарних вантажів в умовах воєнного стану. Нові вимоги мають спростити процедуру ввезення необхідної допомоги. Утім, волонтери так не вважають.