Ви стали побратимами і сестрами — Залужний привітав з днем волонтера
У світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. З нагоди такого свята Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх причетних та подякував за допомогу.
Про це він написав у своїх соцмережах.
Привітання Залужного з днем волонтера
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що волонтери з перших днів російської агресії 2014 року підставили плече військовим та допомогли вистояти у такий непростий час.
"Ви стали нам побратимами і посестрами. Найближчим союзником у боротьбі проти російських окупантів. Для кожної бригади. Для кожного підрозділу. Для кожного солдата. Від імені Збройних сил України дякую вам за вашу відвагу і самопожертву", — сказав Залужний.
Він подякував за тисячі автомобілів, десятки дронів, за тепловізори, медикаменти, за кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі. І за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі.
"З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо! З Днем волонтера! Слава Україні!" — підкреслив Головнокомандувач.
Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила ввезення гуманітарних вантажів в умовах воєнного стану. Нові вимоги мають спростити процедуру ввезення необхідної допомоги. Утім, волонтери так не вважають.
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