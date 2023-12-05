Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Ви стали побратимами і сестрами — Залужний привітав з днем волонтера arrow

Ви стали побратимами і сестрами — Залужний привітав з днем волонтера

5 грудня 2023 10:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ви стали побратимами і сестрами — Залужний привітав з днем волонтера
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. З нагоди такого свята Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх причетних та подякував за допомогу.

Про це він написав у своїх соцмережах.

Читайте також:

Привітання Залужного з днем волонтера

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що волонтери з перших днів російської агресії 2014 року підставили плече військовим та допомогли вистояти у такий непростий час.

"Ви стали нам побратимами і посестрами. Найближчим союзником у боротьбі проти російських окупантів. Для кожної бригади. Для кожного підрозділу. Для кожного солдата. Від імені Збройних сил України дякую вам за вашу відвагу і самопожертву", — сказав Залужний. 

Він подякував за тисячі автомобілів, десятки дронів, за тепловізори, медикаменти, за кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі. І за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі.

"З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо! З Днем волонтера! Слава Україні!" — підкреслив Головнокомандувач. 

null

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила ввезення гуманітарних вантажів в умовах воєнного стану. Нові вимоги мають спростити процедуру ввезення необхідної допомоги. Утім, волонтери так не вважають. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі