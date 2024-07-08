Мирные переговоры между Украиной и РФ - мнение Вятровича - новости

Владимир Вятрович. Фото: Скриншот

Тезис сначала прекратить огонь, а затем говорить о мирных переговорах с РФ — российский сценарий, который предусматривает фиксацию достижений РФ по состоянию на сейчас, чтобы позже их каким-то образом легализовать. Украина должна апеллировать к миру с другими месседжами, которыми апеллировала в той же Швейцарии. О международно-правовой системе и о международно-правовых гарантиях украинских границ 1991 года.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал историк и народный депутат Украины Владимир Вятрович.

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По его словам, в этих вопросах Украина должна полагаться на тех союзников, для которых важна территориальная целостность и границы Украины, а не на тех, которые, к сожалению, довольно часто исполняют роль голоса Путина в Европе.

"В общем, переговоры с РФ должны происходить при поддержке и участии наших партнеров. Ведь речь не о российско-украинской войне, а о том, что РФ действительно замахнулась на международно-правовую систему. На то, что по результатам Второй мировой войны, было выстрадано как определенные общеприемлемые нормы", — подчеркнул Вятрович.

По его словам, восстановление и возвращение к этим нормам — это не только задача Украины, но и всего развитого мира, желающего развиваться как свободный и демократический.

"Однако говорить о каких-то переговорах сейчас — очень трудно, учитывая, что продолжаются боевые действия и инициатива не на украинской стороне. С одной стороны саммит в Швейцарии показал, что мы получили очень мощную международную поддержку, а с другой — ожидать чего-то большего сейчас невозможно, пока не достигнут какой-то перелом в войне", — подчеркнул политик.

Он также добавил, что об определенных переговорах с РФ можно говорить тогда, когда та будет терпеть поражение и вытесняться с украинских территорий.

"В противном случае, как это случилось в Швейцарии, очевидно, что, к сожалению, дипломатия в горне горячей войны не способна заменить собой ВСУ. Поэтому, хотим мы этого или нет, но главным дипломатическим инструментом Украины остаются ВСУ", — подытожил Вятрович.

Напомним, после визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву. Он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В Украине Орбан предложил Зеленскому сперва прекратить огонь, а затем начать переговоры с РФ. При этом он не исключил украинский план окончания войны, который заключается в Формуле мира Владимира Зеленского.