Мирні перемовини поміж Україною та РФ - думка В'ятровича - новини

Володимир В'ятрович. Фото: Скріншот

Теза про спершу припинити вогонь, а потім говорити про мирні перемовини з РФ – російський сценарій, який передбачає фіксацію здобутків РФ станом на тепер, аби пізніше їх якимось чином легалізувати. Україна має апелювати до світу з іншими меседжами, якими апелювала у тій же Швейцарії. Про міжнародно-правову систему та про міжнародно-правові гарантії українських кордонів 1991 року.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав історик та народний депутат України Володимир В’ятрович.

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За його словами, у цих питаннях Україна має покладатися на тих союзників, для яких важливим є територіальна цілісність та кордони України, а не на тих, які, на жаль, досить часто виконують роль голосу Путіна у Європі.

"Загалом перемовини із РФ мають відбуватися за підтримки та участі наших партнерів. Адже мова не про російсько-українську війну, а про те, що РФ насправді замахнулася на міжнародно-правову систему. На те, що за результатами Другої світової війни було вистраждано як певні загальноприйнятні норми", — наголосив В'ятрович.

За його словами, відновлення та повернення до цих норм — це не лише завдання України, а й всього розвиненого світу, який хоче розвиватися як вільний та демократичний.

"Однак говорити про якісь перемовини зараз — дуже важко, зважаючи на те, що тривають бойові дії і ініціатива не на українській стороні. З одного боку, саміт у Швейцарії показав, що ми отримали дуже потужну міжнародну підтримку, а з іншого — очікувати чогось більшого зараз неможливо, поки не досягнуто якогось перелому у війні", — підкреслив політик.

Він також додав, що про певні перемовини із РФ можна говорити тоді, коли та буде зазнавати поразок і витіснятися з українських територій.

"В іншому випадку, як це сталося у Швейцарії, очевидно, що, на жаль, дипломатія в горнилі гарячої війни не здатна замінити собою ЗСУ. Тому, хочемо ми цього чи ні, але головним дипломатичним інструментом України залишаються ЗСУ", — підсумував В’ятрович.

Нагадаємо, після візиту до Києва прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з візитом до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. В Україні Орбан запропонував Зеленському спершу припинити вогонь, а потім розпочати перемовини із РФ. При цьому він не відкинув український план закінчення війни, який полягає у Формулі миру Володимира Зеленського.

