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Выбивали деньги у раненого военного — на Волыни СБУ обезвредила банду

26 декабря 2023 11:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Выбивали деньги у раненого военного — на Волыни СБУ обезвредила банду
СБУ задержала банду. Фото: Telegram/СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правоохранители нейтрализовали организованную преступную группировку на Волыни. Участники банды терроризировали местных жителей, требуя деньги за "решение вопросов".

Об этом сообщает СБУ.

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Так, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными, а затем требовали с них деньги за "мирное разрешение спорных вопросов".

Также правоохранители задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга суммой более 120 тыс. грн из раненого воина-гранатометчика, который проходит лечение и реабилитацию.

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Задержание участника банды. Фото: СБУ

"Услышав отказ в уплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и убойный отдел позвоночника", — говорится в сообщении.

Также они угрожали военному расправой в случае дальнейшего сопротивления.

СБУ задержала трех участников группировки с поличным — во время получения части денег от мужчины.

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Изъятые деньги. Фото: СБУ

По данным следствия, организатором оказался заключённый в колонии на Волыни. В банду он дистанционно привлек трех сообщников, которые уже имели тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.

Полученные деньги мужчины использовали для собственных нужд и пополняли "воровскую кассу". Всем четырем сообщили о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, сопряженном с причинением тяжкого телесного повреждения.

Задержанные находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование.

Напомним, что в Одессе судили участников банды, устраивавших разбойные нападения на банковские учреждения и инкассаторов. Организатор и четыре члена группировки получили 11 и 9 лет лишения свободы.

Также мы писали, что по публичному обвинению Львовской областной прокуратуры признали виновными в государственной измене двух граждан Украины. Им назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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