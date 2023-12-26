Выбивали деньги у раненого военного — на Волыни СБУ обезвредила банду
Правоохранители нейтрализовали организованную преступную группировку на Волыни. Участники банды терроризировали местных жителей, требуя деньги за "решение вопросов".
Об этом сообщает СБУ.
На Волыни разоблачили банду, требовавшую деньги
Так, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными, а затем требовали с них деньги за "мирное разрешение спорных вопросов".
Также правоохранители задокументировали факт "выбивания" несуществующего долга суммой более 120 тыс. грн из раненого воина-гранатометчика, который проходит лечение и реабилитацию.
"Услышав отказ в уплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и убойный отдел позвоночника", — говорится в сообщении.
Также они угрожали военному расправой в случае дальнейшего сопротивления.
СБУ задержала трех участников группировки с поличным — во время получения части денег от мужчины.
По данным следствия, организатором оказался заключённый в колонии на Волыни. В банду он дистанционно привлек трех сообщников, которые уже имели тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.
Полученные деньги мужчины использовали для собственных нужд и пополняли "воровскую кассу". Всем четырем сообщили о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, сопряженном с причинением тяжкого телесного повреждения.
Задержанные находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование.
Напомним, что в Одессе судили участников банды, устраивавших разбойные нападения на банковские учреждения и инкассаторов. Организатор и четыре члена группировки получили 11 и 9 лет лишения свободы.
Также мы писали, что по публичному обвинению Львовской областной прокуратуры признали виновными в государственной измене двух граждан Украины. Им назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
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