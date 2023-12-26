Вибивали гроші у пораненого військового — на Волині СБУ знешкодила банду

СБУ затримала банду. Фото: Telegram/СБУ

Правоохоронці нейтралізували організоване злочинне угруповання на Волині. Учасники банди тероризували місцевих мешканців, вимагаючи гроші за "розв'язання питань".

Про це повідомляє СБУ.

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Так, зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації з місцевими, а потім вимагали з них гроші за "мирне розв'язання спірних питань".

Також правоохоронці задокументували факт "вибивання" неіснуючого боргу сумою понад 120 тис. грн з пораненого воїна-гранатометника, який проходить лікування та реабілітацію.

Затримання учасника банди. Фото: СБУ

"Почувши відмову у сплаті "данини", учасники банди напали на українського воїна і завдали йому тілесних ушкоджень, унаслідок чого він отримав черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта", — йдеться у повідомленні.

Також вони погрожували військовому розправою у разі подальшого спротиву.

СБУ затримала трьох учасників угруповання на гарячому — під час отримання частини грошей від чоловіка.

Вилучені гроші. Фото: СБУ

За даними слідства, організатором виявився в'язень у колонії на Волині. До банди він дистанційно залучив трьох спільників, які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Отримані гроші чоловіки використовували для власних потреба та поповнювали "злодійську касу". Всім чотирьом повідомили про підозру в вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, поєднаному із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження.

Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років в'язниці. Триває розслідування.

Нагадаємо, що в Одесі засудили учасників банди, які влаштовували розбійні напади на банківські установи та інкасаторів. Організатор та четверо членів угруповання отримали 11 та 9 років позбавлення волі.

Також ми писали, що за публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури визнали винними у державній зраді двох громадян України. Їм призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.