Выборы президента — украинцы ответили, должны ли они проводиться во время войны

Пожилая пара голосует на избирательном участке. Иллюстративное фото: УНИАН

Граждане Украины продолжают придерживаться мнения, что проведение президентских выборов в Украине не целесообразно во время войны. Лишь малая доля украинцев заявила, что выборы должны состояться, несмотря на любые обстоятельства.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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Выборы президента во время войны

Как свидетельствуют данные, 72% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях войны. В то время как поддерживают президентские выборы во время войны 24% опрошенных респондентов.

Официальная инфографика от КМИС

В то же время опрос показал, что доверие к правительству и президенту Владимиру Зеленскому остается относительно высоким, если сравнивать с опросами, проведенными до начала полномасштабного вторжения. После вторжения доверие стабилизировалось на уровне 45%.

Однако Вооруженные силы Украины продолжают оказывать большое доверие: 91% опрошенных украинцев доверяют армии, и ни один респондент не заявил о недоверии.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы поддерживают критику правительства даже во время войны, однако требуют как конструктивной, так и резкой критики.

Еще раньше социологи провели опрос к пятой годовщине президентства Владимира Зеленского, где мнения украинцев о его достижениях разделились в основном негативную сторону.