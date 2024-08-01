Выборы президента — украинцы ответили, должны ли они проводиться во время войны

Выборы президента Украины во время войны — в КМИС показали мнение украинцев
Граждане Украины продолжают придерживаться мнения, что проведение президентских выборов в Украине не целесообразно во время войны. Лишь малая доля украинцев заявила, что выборы должны состояться, несмотря на любые обстоятельства.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Выборы президента во время войны
Как свидетельствуют данные, 72% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях войны. В то время как поддерживают президентские выборы во время войны 24% опрошенных респондентов.
В то же время опрос показал, что доверие к правительству и президенту Владимиру Зеленскому остается относительно высоким, если сравнивать с опросами, проведенными до начала полномасштабного вторжения. После вторжения доверие стабилизировалось на уровне 45%.
Однако Вооруженные силы Украины продолжают оказывать большое доверие: 91% опрошенных украинцев доверяют армии, и ни один респондент не заявил о недоверии.
Напомним, ранее стало известно, что украинцы поддерживают критику правительства даже во время войны, однако требуют как конструктивной, так и резкой критики.
Еще раньше социологи провели опрос к пятой годовщине президентства Владимира Зеленского, где мнения украинцев о его достижениях разделились в основном негативную сторону.
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