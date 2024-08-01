Вибори президента — українці відповіли, чи повинні вони проводитися під час війни

Вибори президента України під час війни — у КМІС показали думку українців
Громадяни України продовжують дотримуватися думки, що проведення президентських виборів в Україні не є доцільним під час війни. Лише мала частка українців заявила, що вибори мають відбутися, попри будь-які обставини.
Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Вибори президента під час війни
Як свідчать наведені дані, 72% українців не підтримують проведення виборів в умовах війни. Тоді як підтримують президентські вибори під час війни 24% опитаних респондентів.
Водночас опитування показало, що довіра до уряду та президента Володимира Зеленського залишається відносно високою, якщо порівнювати з опитуваннями, які були проведені до початку повномасштабного вторгнення. Після вторгнення та наразі довіра стабілізувалася на рівні 45%.
Проте Збройні сили України продовжують мати велику довіру: 91% опитаних українців довіряють армії, та жоден респондент не заявив про недовіру.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці підтримують критику уряду навіть під час війни, проте вимагають як конструктивної, так і різкої критики.
Ще раніше соціологи провели опитування до п'ятої річниці президентства Володимира Зеленського, де думки українців про його досягнення розділилися в переважно негативний бік.
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