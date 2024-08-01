Вибори президента — українці відповіли, чи повинні вони проводитися під час війни

Літня пара голосує на виборчий дільниці. Ілюстративне фото: УНІАН

Громадяни України продовжують дотримуватися думки, що проведення президентських виборів в Україні не є доцільним під час війни. Лише мала частка українців заявила, що вибори мають відбутися, попри будь-які обставини.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Вибори президента під час війни

Як свідчать наведені дані, 72% українців не підтримують проведення виборів в умовах війни. Тоді як підтримують президентські вибори під час війни 24% опитаних респондентів.

Офіційна інфографіка від КМІС

Водночас опитування показало, що довіра до уряду та президента Володимира Зеленського залишається відносно високою, якщо порівнювати з опитуваннями, які були проведені до початку повномасштабного вторгнення. Після вторгнення та наразі довіра стабілізувалася на рівні 45%.

Проте Збройні сили України продовжують мати велику довіру: 91% опитаних українців довіряють армії, та жоден респондент не заявив про недовіру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці підтримують критику уряду навіть під час війни, проте вимагають як конструктивної, так і різкої критики.

Ще раніше соціологи провели опитування до п'ятої річниці президентства Володимира Зеленського, де думки українців про його досягнення розділилися в переважно негативний бік.