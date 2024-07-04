Интервью с американским конгрессменом Джимом Слэттери

Джим Слэттери, демократ, шестикратный конгрессмен США. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мария Кагал Редактор международного отдела

Сегодня США отмечает 248-й День Независимости. Символично накануне праздника американское правительство объявило о дополнительном пакете помощи Украине на 150 миллионов долларов, в очередной раз подтвердив свою безоговорочную поддержку. Однако, чтобы помощь не уменьшалась, а Запад не забывал за что и против кого воюет Украина нужно постоянно напоминать, кто является настоящим агрессором.

Об этом и другом рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE Джим Слэттери, американский политик, шестикратный конгрессмен, представлявший в Палате представителей США с 1983 по 1995 год 2-й округ Конгресса от штата Канзас как демократ.

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— Джим, прежде всего хотелось бы спросить о дебатах. Какие ваши впечатления, и что вы думаете относительно разговоров о том, что оба кандидата слишком в возрасте для еще одного срока?

— Если говорить коротко, то они, пожалуй, оба и есть слишком стары, это правда. Но реальность такова, что они наши кандидаты. И состоявшиеся дебаты были не лучшими президентскими дебатами по всем признакам.

И вот что будет интересно, так это увидеть, имели ли они какое-то значительное влияние на данные опросов, особенно в колеблющихся шести или семи штатах, которые будут иметь решающее значение на выборах. Лично я сомневаюсь, что одни дебаты окажут значительное влияние на выборы.

Дебаты Трампа и Байдена. Фото: скриншот

— Как вы оцениваете шансы Байдена и Трампа на победу?

— Я думаю, что сейчас уже ясно, что эти выборы очень близки, будут решать 100 000 голосов, возможно, в этих шести очень важных штатах. Такие штаты, как Мичиган, например, Висконсин, Миннесота, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Аризона, — это те штаты, которые решат результат этих выборов.

— Чего стоит ожидать Украине в обоих возможных сценариях выборов?

— Ну, я думаю, что для народа Украины, народов Европы важно понимать, что во время последнего голосования в Конгрессе почти 70 сенаторов США от обеих политических партий поддержали выделение 61 миллиарда долларов на помощь Украине. И в Палате представителей более 300 членов из 435 проголосовали за выделение 61 миллиарда долларов.

Каждый член Палаты представителей от Демократической партии проголосовал за помощь Украине. И около половины республиканцев проголосовали за помощь Украине. Итак, в Палате представителей и Сенате существует сильная двухпартийная коалиция в поддержку этого последнего пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. Это важный сигнал для мира, что существует двухпартийная поддержка Украины. Я верю, что это продолжится после выборов.

Интервью с Джимом Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

— Стоит ли ожидать новой политики Штатов после выборов? Или в основном все останется как раньше?

— Я думаю, что всеобщая политика будет продолжаться. По крайней мере, я надеюсь на это и, опять же, потому что я верю, что существует сильная двухпартийная коалиция в поддержку этого курса.

Честно говоря, я больше озабочен тем, что происходит на выборах во Франции, чем происходящим на выборах в США, с точки зрения их потенциального влияния на поддержку Украины.

— Сейчас многие эксперты и люди в целом говорят о кризисе демократии. Согласны ли вы с этим?

— Да, я думаю, что мы боремся по всему миру в демократических странах за то, чтобы действительно сосредоточиться на правде. Мы теряем доступ к объективной правде. Есть так много средств массовой информации, которые фактически являются рекламой определенной точки зрения.

И гражданам Соединенных Штатов, и всего западного мира, становится все труднее смотреть на СМИ как на объективный источник информации, потому что, например, в Соединенных Штатах появились такие СМИ, как Newsmax. Newsmax — это по сути рупор для зрителей Трампа, и он не пытается быть объективным в подаче новостей. Есть и другие, если хотите, левые СМИ, похожие на него.

Джим Слэттери, демократ, шестикратный конгрессмен США. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Итак, исторически в нашей стране мы могли смотреть на СМИ как на источник объективной информации, а сегодня это становится все труднее делать в Соединенных Штатах, и я думаю, что это касается и других стран по всему миру.

— Как вы считаете, хороша ли стратегия для переговоров у Украины на международном уровне?

— Да. Я даю президенту Зеленскому очень высокую оценку с точки зрения того, что он достиг в том, что касается реального представления украинского дела в мире.

Он проделал выдающуюся работу по мотивации глобальной поддержки Украины в Соединенных Штатах, Европе и во всем мире. И я отдаю ему должное за то, что он смог сделать с февраля 2022, мотивируя мировую поддержку.

— Что вы можете сказать о пути Украины в НАТО и ЕС?

— Ну, я думаю, что дверь в НАТО должна оставаться открытой, и я думаю, что дверь в Европейский Союз должна оставаться открытой. Я надеюсь, что Европейский Союз либо примет Украину как полноправного члена, либо проведет переговоры с ЕС о соглашениях, которые будут очень близки к полноправному членству.

Демократ, американский политик Джим Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

И я думаю, что вопрос членства в НАТО — это вопрос, который должен обсуждаться за столом переговоров, когда мы закончим эту войну. Я думаю, что этот вопрос следует оставить для дипломатического решения этой войны.

— Что, по вашему мнению, должна улучшить Украина, чтобы попасть в НАТО или получать больше помощи от западных стран? Или они просто боятся России, и дело не в Украине?

— Что ж, одна из важнейших вещей, которую должна делать Украина, — это постоянно напоминать миру, что эта война в Украине — это война за самооборону Украины. И мы никогда не должны уставать напоминать миру, что Россия вторглась в Украину. Украина не вторгалась в Россию. Украинский народ имеет моральное право защищать свои семьи, своих детей, своих внуков, свои дома, свои общины и свою страну. И я думаю, что моральная чистота этой войны уникальна.

Часто на войне много моральной неопределенности, и говорят о "тумане войны". Но в этом конфликте, я думаю, нравственная ясность абсолютна. Это российская армия оккупировала украинскую территорию. Это друзья Путина вступили в этот конфликт, и им придется выяснить, как его закончить. И одна из вещей, которая меня больше всего беспокоит в этом вопросе, — тот факт, что религиозные лидеры России, в частности Кирилл, благословили этот конфликт. И я считаю это просто возмутительным.

Российский патриарх Кирилл и Владимир Путин. Фото: росСМИ

— Что вы думаете о формуле мира президента Зеленского? Является ли она действенной по вашему мнению?

— Я считаю, что его формула мира разумна, и мы должны ее поддержать, и, надеюсь, она может стать основой для начала переговоров. И я думаю, что мы находимся на том этапе, когда в интересах всех было бы прекратить огонь, а затем попытаться найти дипломатическое разрешение этого конфликта путем переговоров. И чем скорее мы сможем сесть за стол переговоров, тем лучше.

Прекратите убийства, и давайте попробуем посадить умных людей за стол переговоров, чтобы найти решение этого конфликта, которое обеспечило бы безопасность Украины, долгосрочную безопасность, и решение, которое также гарантировало бы территориальную целостность этой страны.

Хотя это будет и тяжело сделать. Я понимаю это. Я думаю, что мы находимся на том этапе, когда в интересах всех было бы прекратить огонь, остановить стрельбу и попытаться найти какое-нибудь жизнеспособное решение этой проблемы.

— США задержали голосование за последний пакет помощи на 6 месяцев. Как вы думаете, каковы шансы того, что такая задержка может произойти снова?

— Надеюсь, что такого не будет. Я думаю, что спикер Джонсон оказался в очень сложном политическом положении, потому что в его фракции среди республиканских членов Палаты представителей большинство выступало против помощи Украине, но это было очень близкое голосование внутри его собственной фракции. Как спикер и лидер республиканской фракции, вы знаете, он должен быть чувствительным к тому, где находятся его члены.

Интервью с Джимом Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

И в итоге он поддержал пакет помощи и разрешил провести голосование, хотя поддержки от большинства членов его фракции не было. Спикеру было тяжело это сделать, но он это сделал. И я отдаю ему должное за это. Я хотел бы, чтобы он сделал это на полгода раньше, но лучше поздно, чем никогда.

— В общем, мы сейчас видим тенденцию к уменьшению количества помощи Украине. Как вы считаете, что мы должны сделать, чтобы предотвратить дальнейшее уменьшение?

— Ну, я думаю, что Украина должна продолжать быть преданной реформам, необходимым для дальнейшего сближения с Европейским Союзом. Я думаю, вы должны продолжать свою справедливую превентивную борьбу в военном аспекте этого конфликта. И я думаю, вы должны продолжать доносить до западного мира основной факт, что это война самообороны.

Это не война агрессии со стороны Украины. Украина просто пытается защитить свою страну, свои дома, свои семьи и народ этой страны. И это нравственно оправданная позиция для Украины. И они должны продолжать напоминать миру, что опять же это морально оправданная война самозащиты.

— Как вы оцениваете шансы на выделение дополнительной помощи от США в этом году?

— Что ж, этого 61 миллиард долларов нам хватит в течение года или 18 месяцев. И я думаю, что для украинского правительства, для президента Зеленского важно, чтобы после этих выборов он продолжал поддерживать связь с европейцами, особенно во Франции. Будет интересно посмотреть, что произойдет во Франции, если Ле Пен действительно выиграет эти выборы.

Лидера ультраправых во Франции Марин Ле Пен. Фото: Reuters

Но в противовес мне кажется, что выборы в Англии приведут к продолжению мощной поддержки Украины со стороны Великобритании. Поэтому мы должны продолжать поддерживать НАТО вместе. Это будет важной ролью для президента Зеленского.

— И последний вопрос — что для вас победа Украины в этой войне?

— Ну, прежде всего, я думаю, что для народа Украины и мира важно понять, что на сегодняшний день Украина выиграла эту войну, и давайте не будем упускать из виду этот базовый факт.

Владимир Путин и его друзья, когда они вторглись в эту страну, я убежден, что они верили, что президент Зеленский и правительство здесь бегут. Они убегут из страны, и что они смогут очень быстро занять ключевой Киев, и смогут вернуть бывшего президента Януковича к власти и фактически восстановить его бывшее правительство здесь, в Киеве. И таким образом, они собирались по-настоящему захватить Украину.

Что ж, эта попытка провалилась благодаря героическим усилиям украинского народа и невероятным усилиям украинских военных, уничтоживших приближавшиеся к Киеву российские танки. Поэтому я хочу сказать, что на сегодняшний день украинский народ, украинские военные, украинское правительство одержали победу. Они не дали Путину добиться своей цели. И нам это важно понимать.

Нам важно никогда не упускать из виду тот факт, что украинцы также проделали отличную работу по открытию Черного моря, переправляя через него зерно. Поэтому на сегодняшний день Украина добилась огромных успехов в этом направлении. Я не думаю, что кто-то может наблюдать за этим конфликтом с февраля 2022 года и заключать, что россияне победили. Это не так. Украинцы выиграли эту фазу войны.

— Но как, по вашему мнению, должна выглядеть победа в будущем?

— Я думаю, что целью должно быть восстановление границ Украины, которые существовали до начала этой войны. Но я также понимаю, что в конечном счете эти решения будет принимать украинский народ.

Американский политик Джим Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

И я скажу, что если бы я мог дать один совет президенту Зеленскому, это внимательно изучить усилия Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны и то, что он сделал, чтобы сплотить народ Соединенного Королевства, и в частности тот факт, что у него был военный кабинет, состоявший из всех его политических оппонентов.

Я думаю, что президенту Зеленскому нужно делать больше для того, чтобы достучаться до всех разных фракций здесь, в Украине, чтобы создать правительство единства, чтобы когда они дойдут до переговоров, у них была единая украинская позиция. Это будет очень важно, но достичь этого будет очень сложно. И это потребует совсем другого набора политических навыков, чем просто общение по телевидению с миром, как это эффективно сделал президент Зеленский. Он сделал это блестяще.

Что будет нужно — так это очень, очень сложные политические навыки, необходимые для того, чтобы объединить все разные политические фракции в Украине. Мы сядем за стол переговоров, а это точно произойдет. Все войны в конце концов заканчиваются за столом переговоров. Но когда мы сядем за него, будет очень важно, чтобы все политические фракции в Украине были едины в своей позиции.