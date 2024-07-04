Інтерв'ю з американським конгресменом Джимом Слеттері

Джим Слеттері, демократ, шестиразовий конгресмен США. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Сьогодні США відзначає 248-й День Незалежності. Символічно напередодні свята американський уряд оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на 150 мільйонів доларів, вкотре підтвердивши свою беззаперечну підтримку. Однак, щоб допомога не зменшувалась, а Захід не забував за що та проти кого воює Україна потрібно повсякчас нагадувати, хто є справжнім агресором.

Про це та інше розповів в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE Джим Слеттері, американський політик, шестиразовий конгресмен, що представляв у Палаті представників США з 1983 по 1995 рік 2-й округ Конгресу від штату Канзас як демократ.

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— Джиме, перш за все хотілося б запитати про дебати. Які ваші враження, та що ви думаєте стосовно розмов про те, що обидва кандидати надто у віці для ще одного терміну?

— Якщо говорити коротко, то вони, мабуть, обидва і є занадто старі, це правда. Але реальність така, що вони — наші кандидати. І дебати, що відбулись, були не найкращими президентськими дебатами за всіма ознаками.

І от що буде цікаво, так це побачити, чи мали вони якийсь значний вплив на дані опитувань, особливо в шести або семи штатах, що вагаються, які матимуть вирішальне значення на виборах. Особисто я сумніваюся, що одні дебати матимуть значний вплив на вибори.

Дебати Трампа та Байдена. Фото: скірншот

— Як ви оцінюєте шанси Байдена та Трампа на перемогу?

— Я думаю, що зараз вже ясно, що ці вибори надзвичайно близькі, вирішуватимуть 100 000 голосів, можливо, в цих шести дуже важливих штатах. Тож такі штати, як Мічиган, наприклад, Вісконсин, Міннесота, Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Арізона, - це ті штати, які вирішать результат цих виборів.

— На що варто очікувати Україні в обох можливих сценаріях виборів?

— Ну, я думаю, що для народу України, народів Європи, важливо розуміти, що під час останнього голосування в Конгресі майже 70 сенаторів США від обох політичних партій підтримали виділення 61 мільярда доларів на допомогу Україні. І в Палаті представників понад 300 членів з 435 проголосували за виділення 61 мільярда доларів.

І кожен член Палати представників від Демократичної партії проголосував за допомогу Україні. І майже половина республіканців проголосували за допомогу Україні. Отже, в Палаті представників і Сенаті існує сильна двопартійна коаліція на підтримку цього останнього пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Це важливий сигнал для світу, що існує двопартійна підтримка України. Я вірю, що це продовжиться і після виборів.

Інтерв'ю з Джимом Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

— Чи варто очікувати на нову політику Штатів після виборів? Чи здебільшого все лишиться як раніше?

— Я думаю, що загальна політика буде продовжуватися. Принаймні, я сподіваюся на це, і знову ж таки, тому що я вірю, що існує сильна двопартійна коаліція на підтримку цього курсу.

Чесно кажучи, я більше стурбований тим, що відбувається на виборах у Франції, ніж тим, що відбувається на виборах у США, з точки зору їхнього потенційного впливу на підтримку України.

— Зараз багато експертів та людей загалом говорять про кризу демократії. Чи згодні ви з цим?

— Так, я думаю, що ми боремося в усьому світі в демократичних країнах за те, щоб дійсно зосередитися на правді. Ми втрачаємо доступ до об'єктивної правди. Існує так багато засобів масової інформації, які фактично є рекламою певної точки зору.

І громадянам Сполучених Штатів, та й усього західного світу, стає дедалі важче дивитися на ЗМІ як на об'єктивне джерело інформації, тому що, наприклад, у Сполучених Штатах з'явилися такі ЗМІ, як Newsmax. Newsmax — це, по суті, рупор для глядачів Трампа, і він не намагається бути об'єктивним у подачі новин. Є й інші, якщо хочете, ліві ЗМІ, які схожі на нього.

Джим Слеттері, демократ, шестиразовий конгресмен США. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Отже, історично в нашій країні ми могли дивитися на ЗМІ як на джерело об'єктивної інформації, а сьогодні це стає все важче робити в Сполучених Штатах, і я думаю, що це стосується й інших країн по всьому світу.

— Як ви вважаєте, чи хорошу стратегію для переговорів має Україна на міжнародному рівні?

— Так. Я даю президенту Зеленському дуже високу оцінку з точки зору того, чого він досягнув у тому, що стосується реального представлення української справи у світі.

Він зробив видатну роботу з мотивації глобальної підтримки України в Сполучених Штатах, Європі та в усьому світі. І я віддаю йому належне за те, що він зміг зробити з лютого 2022 року, мотивуючи світову підтримку.

— Що ви можете сказати про шлях України до НАТО та ЄС?

— Ну, я думаю, що двері до НАТО повинні залишатися відкритими, і я думаю, що двері до Європейського Союзу повинні залишатися відкритими. Я сподіваюся, що Європейський Союз або прийме Україну як повноправного члена, або проведе переговори з ЄС про угоди, які будуть дуже близькі до повноправного членства.

Демократ, американський політик Джим Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

І я думаю, що питання членства в НАТО — це питання, яке повинно обговорюватися за столом переговорів, коли ми закінчимо цю війну. Я думаю, що це питання слід залишити для дипломатичного вирішення цієї війни.

— Що на вашу думку має покращити Україна, аби приміром потрапити в НАТО чи отримувати більше допомогу від західних країн? Чи може вони просто бояться Росії, і справа не в Україні?

— Що ж, одна з найважливіших речей, яку має робити Україна, — це постійно нагадувати світові, що ця війна в Україні — це війна за самооборону України. І ми ніколи не повинні втомлюватися нагадувати світові, що Росія вторглася в Україну. Україна не вторгалася в Росію. Український народ має моральне право захищати свої сім'ї, своїх дітей, своїх онуків, свої домівки, свої громади і свою країну. І я думаю, що моральна чистота цієї війни є унікальною.

Часто на війні є багато моральної невизначеності, і говорять про "туман війни". Але в цьому конфлікті, я думаю, моральна ясність абсолютна. Це російська армія окупувала українську територію. Це друзі Путіна розпочали цей конфлікт, і їм доведеться з'ясувати, як його закінчити. І одна з речей, яка мене найбільше турбує в цьому питанні, — це той факт, що релігійні лідери Росії, зокрема Кирило, благословили цей конфлікт. І я вважаю це просто обурливим.

Російський патріарх Кирило і Володимир Путін. Фото: росЗМІ

— Що ви думаєте про формулу миру президента Зеленського? Чи є вона дієвою на ваш думку?

— Я вважаю, що його формула миру є розумною, і ми повинні її підтримати, і, сподіваюся, вона може стати основою для початку переговорів. І я думаю, що ми знаходимося на тому етапі, коли в інтересах усіх було б припинити вогонь, а потім спробувати знайти дипломатичне вирішення цього конфлікту шляхом переговорів. І чим швидше ми зможемо сісти за стіл переговорів, тим краще.

Припиніть вбивства, і давайте спробуємо посадити розумних людей за стіл переговорів, щоб знайти рішення цього конфлікту, яке б забезпечило безпеку України, довгострокову безпеку, і рішення, яке б також гарантувало територіальну цілісність цієї країни.

Хоч це буде й важко зробити. Я це розумію. Я думаю, що ми перебуваємо на тому етапі, коли в інтересах усіх було б припинити вогонь, зупинити стрілянину і спробувати знайти якесь життєздатне рішення цієї проблеми.

— США затримали голосування за останній пакет допомоги на 6 місяців. Як ви думаєте, які шанси того, що така затримка може статись знову?

— Сподіваюся, що ні. Я думаю, що спікер Джонсон опинився в дуже складному політичному становищі, тому що в його фракції серед республіканських членів Палати представників більшість виступала проти допомоги Україні, але це було дуже близьке голосування всередині його власної фракції. Тож як спікер і лідер республіканської фракції, ви знаєте, він повинен бути чутливим до того, де знаходяться його члени.

Інтерв'ю з Джимом Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

І в підсумку він підтримав пакет допомоги і дозволив провести голосування, хоча підтримки більшості від його фракції не було. Спікеру важко це зробити, але він це зробив. І я віддаю йому належне за це. Я хотів би, щоб він зробив це на півроку раніше, але краще пізно, ніж ніколи.

— Загалом ми зараз бачимо тенденцію до зменшення кількості допомоги Україні. Як ви вважаєте, що ми маємо зробити, аби запобігти подальшому зменшенню?

— Ну, я думаю, що Україна повинна продовжувати бути відданою реформам, які є необхідними для подальшого зближення з Європейським Союзом. Я думаю, що ви повинні продовжувати свою справедливу превентивну боротьбу у військовому аспекті цього конфлікту. І я думаю, що ви повинні продовжувати доносити до західного світу основний факт, що це війна самооборони.

Це не війна агресії з боку України. Україна просто намагається захистити свою країну, свої домівки, свої сім'ї та народ цієї країни. І це морально виправдана позиція для України. І вони повинні продовжувати нагадувати світові, що, знову ж таки, це морально виправдана війна самозахисту.

— Як ви оцінюєте шанси на виділення ще додаткової допомоги від США цього року?

— Що ж, цього 61 мільярда доларів нам вистачить протягом року або 18 місяців. І я думаю, що для українського уряду, для президента Зеленського, важливо, щоб після цих виборів він продовжував підтримувати зв'язок з європейцями, особливо у Франції. Буде дуже цікаво подивитися, що станеться у Франції, якщо Ле Пен дійсно виграє ці вибори.

Лідера ультраправих у Франції Марін Ле Пен. Фото: Reuters

Але на противагу я думаю, що вибори в Англії призведуть до продовження потужної підтримки України з боку Великої Британії. Тому ми повинні продовжувати підтримувати НАТО разом. Це буде важливою роллю для президента Зеленського.

— І останнє питання — що для вас є перемогою України у цій війні?

— Ну, перш за все, я думаю, що для народу України і для світу важливо зрозуміти, що на сьогоднішній день Україна виграла цю війну, і давайте не будемо випускати з уваги цей базовий факт.

Володимир Путін і його друзі, коли вони вторглися в цю країну, я переконаний, що вони вірили, що президент Зеленський і уряд тут втечуть. Вони втечуть з країни, і що вони зможуть дуже швидко зайняти ключовий Київ, і зможуть повернути колишнього президента Януковича до влади і фактично відновити його колишній уряд тут, у Києві. І таким чином вони збиралися по-справжньому захопити Україну.

Що ж, ця спроба провалилася завдяки героїчним зусиллям українського народу і неймовірним зусиллям українських військових, які знищили російські танки, що наближалися до Києва. Тож я хочу сказати, що на сьогоднішній день український народ, українські військові, український уряд вибороли цю перемогу. Вони не дали Путіну досягти своєї мети. І нам важливо це розуміти.

Нам важливо ніколи не випускати з уваги той факт, що українці також виконали чудову роботу з відкриття Чорного моря, переправляючи через нього зерно. Тож на сьогоднішній день Україна досягла величезних успіхів у цьому напрямку. Я не думаю, що хтось може спостерігати за цим конфліктом з лютого 2022 року і робити висновок, що росіяни перемогли. Це не так. Українці виграли цю фазу війни.

— Але як на вашу думку має виглядати перемога в майбутньому?

— Я думаю, що метою має бути відновлення кордонів України, які існували до початку цієї війни. Але я також розумію, що в кінцевому підсумку ці рішення прийматиме український народ.

Американський політик Джим Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

І я скажу, що якби я міг дати одну пораду президенту Зеленському, то це уважно вивчити зусилля Вінстона Черчилля під час Другої світової війни і те, що він зробив, щоб згуртувати народ Сполученого Королівства, і зокрема той факт, що у нього був військовий кабінет, який складався з усіх його політичних опонентів.

Я думаю, що президенту Зеленському потрібно робити більше для того, щоб достукатися до всіх різних фракцій тут, в Україні, щоб створити уряд єдності, щоб, коли вони дійдуть до переговорів, у них була єдина українська позиція. Це буде надзвичайно важливо, але досягти цього буде надзвичайно важко. І це вимагатиме зовсім іншого набору політичних навичок, ніж просто спілкування по телебаченню зі світом, як це ефективно зробив президент Зеленський. Він зробив це блискуче.

Що буде потрібно — так це дуже, дуже складні політичні навички, які будуть необхідні для того, щоб об'єднати всі різні політичні фракції в Україні. Ми сядемо за стіл переговорів, а це точно відбудеться. Усі війни зрештою закінчуються за столом переговорів. Але коли ми сядемо за нього, буде надзвичайно важливо, щоб усі політичні фракції в Україні були єдині у своїй позиції.