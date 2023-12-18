У Кременчуці 18 грудня було чутно вибух

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети

В Кременчуге Полтавской области вечером 18 декабря раздался взрыв. Известно, что он произошел на промышленном предприятии.

Об этом сообщает глава ОВА Филипп Пронин.

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Взрыв в Кременчуге 18 декабря

Известно, что звучавшие в Кременчуге звуки — это взрыв, который произошел на одном из промышленных объектов.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. А на месте работают все соответствующие службы и выясняют обстоятельства произошедшего.

Скриншот поста Пронина

Напомним, что вечером 18 декабря в Кременчуге Полтавской области раздался взрыв. Воздушная тревога официально в области не объявлялась, однако сирены в городе включили.

Также мы писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв вечером 18 декабря. Над городом сбили управляемую авиационную ракету Х-59.