У Кременчуці 18 грудня було чутно вибух

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня пролунав вибух. Відомо, що він стався на промисловому підприємстві.

Про це повідомляє голова ОВА Філіп Пронін.

Читайте також:

Вибух в Кременчуці 18 грудня

Відомо, що звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає. А на місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події.

Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.

Також ми писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух увечері 18 грудня. Над містом збили керовану авіаційну ракету Х-59.