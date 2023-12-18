У Кременчуці 18 грудня було чутно вибух

Вибух у Кременчуці — в Полтавській ОВА повідомили, що трапилося
У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня пролунав вибух. Відомо, що він стався на промисловому підприємстві.
Про це повідомляє голова ОВА Філіп Пронін.
Вибух в Кременчуці 18 грудня
Відомо, що звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.
Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає. А на місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події.
Нагадаємо, що ввечері 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.
Також ми писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух увечері 18 грудня. Над містом збили керовану авіаційну ракету Х-59.
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