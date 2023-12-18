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Вибух у Кременчуці — в Полтавській ОВА повідомили, що трапилося

18 грудня 2023 21:03
оновлено: 21:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Кременчуці 18 грудня було чутно вибух
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня пролунав вибух. Відомо, що він стався на промисловому підприємстві.

Про це повідомляє голова ОВА Філіп Пронін.

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Відомо, що звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає. А на місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події. 

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Скриншот допису Проніна

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.

Також ми писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух увечері 18 грудня. Над містом збили керовану авіаційну ракету Х-59.

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