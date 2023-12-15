Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Взрыв в сельсовете в Закарпатье — в сети показали первые секунды arrow

Взрыв в сельсовете в Закарпатье — в сети показали первые секунды

15 декабря 2023 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрыв в сельсовете в Закарпатье — в сети показали первые секунды
Взрыв гранаты в сельсовете. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета во время заседания сессии депутат взорвал гранаты. Кадры первых секунд после взрыва уже обнародовали в сети.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-каналах.

Читайте также:

Взрыв в Керецковском сельсовете

По уточненной информации, взрывник не погиб, но находится в тяжелом состоянии. Медики пытаются его реанимировать.

Известно, что всего пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Кроме того, на месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Пока мотивы совершения подрыва не известны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме