Взрыв в сельсовете в Закарпатье — в сети показали первые секунды

Взрыв гранаты в сельсовете. Фото: скриншот с видео

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета во время заседания сессии депутат взорвал гранаты. Кадры первых секунд после взрыва уже обнародовали в сети.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-каналах.

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По уточненной информации, взрывник не погиб, но находится в тяжелом состоянии. Медики пытаются его реанимировать.

Известно, что всего пострадали 26 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Кроме того, на месте происшествия работают все профильные службы, следственно оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия. Пока мотивы совершения подрыва не известны.