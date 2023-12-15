Вибух у сільраді на Закарпатті — у мережі показали перші секунди

Вибух гранати в сільраді. Фото: скриншот з відео

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради під час засідання сесії депутат підірвав гранати. Кадри перших секунд після вибуху вже оприлюднили у мережі.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналах.

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За уточненою інформацією, підривник не загинув, але знаходиться в тяжкому стані. Медики намагаються його реанімувати.

Відомо, що загалом постраждали 26 людей, шість з яких — в тяжкому стані.

Раніше ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Крім того, на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії. Наразі мотиви вчинення підриву не відомі.