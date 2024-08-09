Где чаще всего женятся и разводятся украинцы — статистика

Свадьба. Иллюстративное фото: freepik

В 2024 году украинцы стали чаще разводиться, реже жениться и заключают больше брачных контрактов. В этом году впервые было создано даже меньше новых семей, чем до войны.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

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Женитьба в Украине

Отмечается, что первые полгода 2024 украинцы создали 72 766 семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период в прошлом году, и на треть меньше к 2022 году.

Количество браков в Украине. Фото: Опендатабот

Больше всего браков зарегистрировано:

Киев — 9 392,

Днепропетровская область — 7 076,

Одесская область — 4 896.

Где чаще всего женятся украинцы. Фото: Опендатабот

"В то же время можно сказать, что новые семьи создаются осознаннее: украинцы все чаще заключают брачные договоры. 3 768 нотариальных бланков для брачного договора использовали нотариусы с начала года. Это на четверть больше, чем за соответствующий период в прошлом году", — говорится в исследовании.

Развод в Украине

Как известно, за первые шесть месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано 15 578 расторжений брака. Это в 1,5 раза больше соответствующего периода прошлого года.

Тройка лидеров по количеству разводов следующая:

Киев — 2 118 расторжений брака,

Днепропетровская область — 1 404 разводов,

Харьковская область — 1 148 разводов.

Где чаще всего разводятся украинцы. Фото: Опендатабот

"За исключение оккупированных территорий и регионов, где ведутся боевые действия, меньше всего разводов в Закарпатской области — 224, а меньше всего женятся в Черновицкой области — 1376 новых семей в этом году", — добавили исследователи.