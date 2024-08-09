Де найчастіше одружуються та розлучаються українці — статистика

Весілля. Ілюстративне фото: freepik

У 2024 році українці стали частіше розлучатися, рідше одружуватися та укладають більше шлюбних контрактів. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до великої війни.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Читайте також:

Одруження в Україні

Зазначається, що перші пів року 2024 року українці створили 72 766 сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року.

Кількість шлюбів в Україн. Фото: Опендатабот

Найбільше шлюбів зареєстровано:

Київ — 9 392,

Дніпропетровська область — 7 076,

Одеська область — 4 896.

Де найчастіше одружуються українці. Фото: Опендатабот

"Водночас можна сказати, що нові родини створюються більш усвідомлено: українці все частіше заключають шлюбні договори. 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року. Це на чверть більше, аніж за відповідний період торік", — йдеться у дослідженні.

Розлучення в Україні

Як відомо, за перші шість місяців 2024 року в Україні зареєстрували 15 578 розірвань шлюбу. Це у 1,5 раза більше за відповідний період минулого року.

Трійка лідерів за кількістю розлучень наступна:

Київ — 2 118 розірвань шлюбу,

Дніпропетровська область — 1 404 розлучень,

Харківська область — 1 148 розлучень.

Де найчастіше розлучаються українці. Фото: Опендатабот

"За виключення окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше всього розлучень у Закарпатській області — 224, а найменше одружуються у Чернівецькій області — 1376 нових сімей цьогоріч", — додали дослідники.