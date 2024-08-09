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Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

9 серпня 2024 11:22
Катерина Османська - Редактор
Де найчастіше одружуються та розлучаються українці — статистика
Весілля. Ілюстративне фото: freepik
Катерина Османська - Редактор

У 2024 році українці стали частіше розлучатися, рідше одружуватися та укладають більше шлюбних контрактів. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до великої війни. 

Про це свідчать дані Опендатабот.

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Зазначається, що перші пів року 2024 року українці створили 72 766 сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року. 

шлюби в Україні 202
Кількість шлюбів в Україн. Фото: Опендатабот

Найбільше шлюбів зареєстровано:

  • Київ — 9 392,
  • Дніпропетровська область — 7 076,
  • Одеська область — 4 896. 
шлюби в Україні 2024
Де найчастіше одружуються українці. Фото: Опендатабот

"Водночас можна сказати, що нові родини створюються більш усвідомлено: українці все частіше заключають шлюбні договори. 3 768 нотаріальних бланків для шлюбного договору використали нотаріуси від початку року. Це на чверть більше, аніж за відповідний період торік", — йдеться у дослідженні. 

Розлучення в Україні

Як відомо, за перші шість місяців 2024 року в Україні зареєстрували 15 578 розірвань шлюбу. Це у 1,5 раза більше за відповідний період минулого року.

Трійка лідерів за кількістю розлучень наступна:

  • Київ — 2 118 розірвань шлюбу,
  • Дніпропетровська область — 1 404 розлучень,
  • Харківська область — 1 148 розлучень. 
розлучення в Україні 2024
Де найчастіше розлучаються українці. Фото: Опендатабот

"За виключення окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше всього розлучень у Закарпатській області — 224, а найменше одружуються у Чернівецькій області — 1376 нових сімей цьогоріч", — додали дослідники. 

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