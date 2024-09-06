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Выделил 25 млн на дорогу в отель своего отца — глава ЛОВА отреагировал на скандал

6 сентября 2024 20:34
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Глава ЛОВА отреагировал на скандал по строительству дороги
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Максим Козицкий/Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий потратил 25 миллионов гривен из государственного бюджета на ремонт дороги в курортном поселке Сходница, которая ведет в гостиницу, принадлежащую его отцу, бизнесмену Зиновию Козицкому. Реконструкция охватывала улицу Горную, где расположен новый комплекс отдыха семьи.

Об этом сообщило издание NGL.media в четверг, 5 сентября.

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Ремонт улицы, начатый в 2021 году, сначала оценивался в 12,76 миллиона гривен, однако из-за полномасштабной войны и задержки работы стоимость проекта достигла 25 миллионов гривен в 2023 году. Дорогу реконструировали на средства областного бюджета, которым распоряжается Львовская ОВА, без участия областного совета.

Журналисты отметили, что улица Горная, на которую потратили бюджетные средства, является малозаселенной и обслуживает преимущественно один крупный объект — гостинично-развлекательный комплекс "Панорама Сходница", построенный компанией "Нормаз Плаза", совладельцем которой является Зиновий Козицкий. Комплекс имеет 60 номеров, стоимость самого дешевого из которых стартует от 9900 гривен за ночь и 11 коттеджей.

К тому же журналисты обнаружили, что семья Козыцких планирует дальнейшее развитие бизнеса в регионе, включая строительство новой гостиницы и, вероятно, лыжной трассы. Также на соседнем хуторе Гута продолжается расширение дороги, ведущей к земельным участкам, недавно приобретенным Зиновием Козыцким и его бизнес-партнером.

Согласно предоставленной информации, Максим Козицкий отказался комментировать ситуацию, передав ответ своему заместителю, уверяющему, что в ОВА не знали об этом проекте.

Гостиничный комплекс компании "Нормаз плаза". Фото : NGL.media)
Гостиничный комплекс компании "Нормаз плаза". Фото: NGL.media

Комментарий Козицкого

"Очень спасибо журналистам за историю и за столько уделенного внимания и времени (полгода) относительно дороги, которая проходит рядом с оздоровительным комплексом, совладельцем которого является львовский бизнесмен Зиновий Козицкий", — говорится в сообщении Козицкого.

Он отметил, что реконструкция дороги началась еще в 2021 году, в то время как подготовительные работы по строительству оздоровительного комплекса стартовали только в мае 2022 года. Козицкий добавил, что финансирование и реализация работ по реконструкции дороги проходили в период с 2021 по 2023 годы. Зиновий Козицкий стал владельцем ООО "ВЕСТ ЭНЕРДЖИ", которое является соучредителем ООО "Нормаз Плаза" и занимается строительством оздоровительного комплекса только в мае 2024 года.

Глава Львовской ОВА заявил, что заказчиком дорожных работ с самого начала был Сходницкий поселковый совет. Реконструкция дороги осуществлялась в ответ на многочисленные жалобы жителей улицы Горной в Сходнице по поводу плохого состояния дорожного покрытия, что также должно было облегчить доступ к хутору Гута. Даже автомобили скорой помощи испытывали трудности с доездом к вызовам. Львовская облгосадминистрация выделила средства в виде субвенции для местного бюджета.

Он добавил, что период с 2021 по 2023 годы кроме дороги в Сходнице за счет государственного дорожного фонда и областного бюджета проводились работы на 56 коммунальных дорогах. Дорога в Сходнице была одной из многих.

"Зиновий Козицкий действительно имеет многочисленные промышленные объекты по всей области. Если следовать логике журналистов, то все дороги, которые были построены или реконструированы при моей каденции как председателя ЛОГА (4,5 года), можно было бы трактовать как те, что ведут к его бизнесу?", — говорится в сообщении.

Козицкий также отметил, что материал об этой дороге уже неоднократно освещался местными медиа и разными телеграмм-каналами полгода назад.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот
Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

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